Najib Mikati
لبنان

تيمور جنبلاط: الحرب ستطول ولبنان منفصل عن إيران

Lebanon 24
29-03-2026 | 14:16
تيمور جنبلاط: الحرب ستطول ولبنان منفصل عن إيران
رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في اليوم الثاني من الاجتماعات التي عقدها مع اللجان والهيئات العاملة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقها "التقدمي" فور اندلاع الحرب في الثاني من آذار الجاري، أن "الحرب ستطول"، معتبراً أن "مصير لبنان منفصل عن إيران، التي قد تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، مؤكداً أن ذلك "لا يعني انتهاء العملية الإسرائيلية في لبنان".

ولفت جنبلاط إلى نقاط أساسية:

أولاً: وجوب الوقوف خلف الدولة وقراراتها، مستغرباً كيف تتعمّد بعض الجهات التهجّم على الجيش والدفع باتجاه الفتنة، وكأنها لا تقرأ التاريخ.

وأكد أن "الوقت ليس مناسباً لمهاجمة المؤسسة العسكرية".

وأضاف جنبلاط أنه، "رغم أننا في عام 2026، لا يزال هناك من يفكر بطريقة عنصرية"، مؤكداً أن "النازح لبناني، وأن الذين تركوا بيوتهم ونزحوا سيعودون إلى قراهم ومدنهم فور انتهاء الحرب، كما حصل في عام 2024" .

وختم جنبلاط مشدداً على "ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية"، مؤكداً تواصل "التقدمي" وتعاونه مع مختلف الأحزاب والجيش والأجهزة الأمنية، للتأكّد من أنّ الوافدين فعلاً بحاجة إلى الإيواء، حفاظاً على أمنهم وأمن المجتمعات المضيفة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تيمور جنبلاط من بعبدا: قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:32:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تيمور جنبلاط: لا بديل عن الدولة ولا عن الشراكة الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:32:05 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤول أوروبي: كالاس أجرت اتصالات منفصلة مع وزراء خارجية إيران وتركيا وقطر وكوريا الجنوبية بشأن الحرب
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:32:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيراني: مسار المفاوضات منفصل عن استعدادنا لأي اعتداء وأي مواجهة ستستهدف مصالح واشنطن بالمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 02:32:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

المؤسسة العسكرية

الأجهزة الأمنية

الوحدة الوطنية

الحزب التقدمي

الإسرائيلية

رئيس الحزب

الإسرائيلي

تابع
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:40 | 2026-03-29
Lebanon24
16:10 | 2026-03-29
Lebanon24
16:00 | 2026-03-29
Lebanon24
15:41 | 2026-03-29
Lebanon24
15:29 | 2026-03-29
Lebanon24
15:15 | 2026-03-29
