في عدشيت.. قصف اسرائيلي يطال اليونيفيل

طال قصف مدفعي اسرائيلي في بلدة عدشيت ما ٲدﯼ ٳلى وقوع إصابتين في صفوف الكتيبة، بحسب ما افادت مندوبة " ".وأشارت المعلومات الى ان الاصابتين خطيرة في صفوف القوات الدولية وقد حضرت مروحيات الى المنطقة لنقل الاصابات الى المستشفى.