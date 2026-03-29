ردا على قاسم.. هذا ما قاله ادرعي

"نزوح الناس جزءٌ من الجهاد". هذا ما قاله المدعو نعيم قاسم بعد ان حاول ترميم معنويات شبابه المفلسين حيث قلّل من وطأة أزمة النزوح متجاهلاً واقع بيئته التي تعيش اليوم على الطرقات، في البرد، وفي مراكز الإيواء، نتيجة حرب أُدخلوا فيها خدمة لاوامر ومصلحة الملالي.
يا بيئة حزب الله… pic.twitter.com/2Fvoe481LO
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 29, 2026
