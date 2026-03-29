ارباك بعد التهديد الإيراني للمنشآت التعليمية والأميركية فعّلت نظام التعليم عن بُعد احترازياً

أربك التهديد باستهداف منشآت أميركية في ، الأحد، القطاع التعليمي في ، وهو ما دفع ، إلى إبلاغ طلابها بأنه «لا دليل على تهديدات مباشرة ضد جامعتنا»، لكنها اتخذت تدبيراً احترازياً يتمثل في تفعيل نظام التعليم عن بُعد بالكامل يومي الاثنين والثلاثاء باستثناء الموظفين الأساسيين.

وأضافت الرسالة الممهورة بتوقيع رئيس الجماعة فضلو : «بناءً عليه، لن تُعقد أي أنشطة تعليمية أو امتحانات داخل الجامعي خلال هذين اليومين. لقد كانت وستبقى أولويتنا القصوى هي سلامة مجتمعنا والأشخاص الذين نخدمهم». وحثّ «جميع الأطراف، دون استثناء، على تحييد وعدم استهدافها في صراعاتهم».

وكان «الحرس الثوري» الإيراني، هدد فجر امس باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفاد بأن ضربات أميركية وإسرائيلية دمّرت جامعتين في .

وقال «الحرس الثوري» في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية: «إذا أرادت الحكومة الأميركية ألا تتعرض هذه الجامعات في المنطقة لردود انتقامية، عليها إدانة قصف الجامعات في بيان رسمي قبل الاثنين 30 آذار ظهراً».

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

