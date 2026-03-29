ارباك بعد التهديد الإيراني للمنشآت التعليمية والأميركية فعّلت نظام التعليم عن بُعد احترازياً

لبنان
ارباك بعد التهديد الإيراني للمنشآت التعليمية و"الأميركية" فعّلت نظام التعليم عن بُعد احترازياً
Lebanon 24
29-03-2026
|
22:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أربك التهديد
الإيراني
باستهداف منشآت
أكاديمية
أميركية في
الشرق الأوسط
، الأحد، القطاع التعليمي في
لبنان
، وهو ما دفع
الجامعة الأميركية في بيروت
، إلى إبلاغ طلابها بأنه «لا دليل على تهديدات مباشرة ضد جامعتنا»، لكنها اتخذت تدبيراً احترازياً يتمثل في تفعيل نظام التعليم عن بُعد بالكامل يومي الاثنين والثلاثاء باستثناء الموظفين الأساسيين.
وأضافت الرسالة الممهورة بتوقيع رئيس الجماعة فضلو
خوري
: «بناءً عليه، لن تُعقد أي أنشطة تعليمية أو امتحانات داخل
الحرم
الجامعي خلال هذين اليومين. لقد كانت وستبقى أولويتنا القصوى هي سلامة مجتمعنا والأشخاص الذين نخدمهم». وحثّ «جميع الأطراف، دون استثناء، على تحييد
المؤسسات التعليمية
وعدم استهدافها في صراعاتهم».
وكان «الحرس الثوري» الإيراني، هدد فجر امس باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفاد بأن ضربات أميركية وإسرائيلية دمّرت جامعتين في
إيران
.
وقال «الحرس الثوري» في بيان نشرته وسائل إعلام إيرانية: «إذا أرادت الحكومة الأميركية ألا تتعرض هذه الجامعات في المنطقة لردود انتقامية، عليها إدانة قصف الجامعات في بيان رسمي قبل الاثنين 30 آذار ظهراً».
ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.
الجامعة الأميركية في بيروت
