تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إندونيسيا تنعى جنديًا في "اليونيفيل" وتؤكد: لاحترام سيادة لبنان

Lebanon 24
29-03-2026 | 23:23
A-
A+
إندونيسيا تنعى جنديًا في اليونيفيل وتؤكد: لاحترام سيادة لبنان
إندونيسيا تنعى جنديًا في اليونيفيل وتؤكد: لاحترام سيادة لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعربت حكومة جمهورية إندونيسيا عن أعمق تعازيها في أعقاب مقتل أحد عناصر حفظ السلام الإندونيسيين وإصابة ثلاثة آخرين ممن يخدمون ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، إثر نيران مدفعية غير مباشرة في محيط موقع الكتيبة الإندونيسية التابعة لليونيفيل قرب عدشيت القصير في 29 آذار 2026، وسط أعمال عدائية مُبلغ عنها في جنوب لبنان.

ودانت إندونيسيا بشدة الحادث، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف، مؤكدة حزنها العميق لهذه الخسارة، ومشددة على احترامها الكبير لعنصر حفظ السلام الذي سقط تقديرًا لتفانيه وخدمته للسلام والأمن الدوليين.

وقالت إن أفكارها وصلواتها مع الأسرة المفجوعة، متمنية الشفاء الكامل والسريع للعناصر المصابين، ومشيرة إلى أنها تعمل مع "اليونيفيل" لضمان الإعادة السريعة لجثمان الفقيد وتوفير أفضل علاج طبي ممكن للمصابين.

وشددت إندونيسيا على أن سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يجب أن تُحترم بالكامل في جميع الأوقات وفقًا للقانون الدولي، معتبرة أن أي أذى يلحق بعناصر حفظ السلام أمر غير مقبول ويقوض الجهود الجماعية للحفاظ على السلام والاستقرار.

كما جدّدت إندونيسيا إدانتها للهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، ودعت جميع الأطراف إلى احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ووقف الهجمات ضد السكان المدنيين والبنية التحتية، والعودة إلى الحوار والدبلوماسية لمنع المزيد من التصعيد ودفع السلام قدمًا، مؤكدة أنها تبقى على تنسيق وثيق مع الأمم المتحدة والسلطات المعنية، وستواصل مراقبة التطورات عن كثب.

وفي السياق، أعلنت "اليونيفيل" أن "جندي حفظ سلام قُتل بشكل مأساوي وأُصيب جندي آخر بجروح خطيرة ليلة أمس، إثر انفجار مقذوف في موقع تابع لليونيفيل بالقرب من عدشيت القصير". وأضافت: "لا ينبغي لأي إنسان أن يفقد حياته وهو يخدم قضية السلام. تتقدم اليونيفيل بأحر التعازي إلى أسرة وأصدقاء وزملاء جندي حفظ السلام الذي فقد حياته أثناء قيامه بمهامه بشجاعة. كما نتضامن مع جندي حفظ السلام الجريح، الذي يرقد حاليًا في المستشفى مصابًا بجروح خطيرة، ونتمنى له الشفاء العاجل".

وأضافت "اليونيفيل": "لا نعرف حتى الآن مصدر المقذوف. وقد بدأنا تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث. نُجدد دعوتنا لكل الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن أفراد وممتلكات الأمم المتحدة في كل الأوقات، بما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تُعرّض جنود حفظ السلام للخطر".

وتابعت: "تُعدّ الهجمات المتعمّدة على جنود حفظ السلام انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب".

وختمت: "لقد أُزهقت أرواح كثيرة من كلا الجانبين خلال هذا النزاع. لا يوجد حل عسكريًّا، ويجب وضع حد للعنف".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جاسم البديوي يؤكد احترام سيادة الكويت على جزرها ومناطقها البحرية
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: على "حزب الله" إحترام قرار مجلس الأمن وعلى حكومة إسرائيل إحترام سيادة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: على إسرائيل احترام سيادة لبنان والتحلي بضبط النفس وعلى حزب الله وقف هجماته وتسليم سلاحه
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة: نحثّ إسرائيل على احترام سيادة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

مجلس الأمن الدولي

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

مجلس الأمن

جنوب لبنان

الإسرائيلي

دبلوماسي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-03-30
Lebanon24
03:44 | 2026-03-30
Lebanon24
03:30 | 2026-03-30
Lebanon24
03:23 | 2026-03-30
Lebanon24
03:18 | 2026-03-30
Lebanon24
03:04 | 2026-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24