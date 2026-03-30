لبنان

مصدر ديبلوماسي غربي يحذر: بات هدفا أمنيا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-03-2026 | 01:30
مصدر ديبلوماسي غربي يحذر: بات هدفا أمنيا
علّق مصدر ديبلوماسي غربي،ردا على سؤال على قرار وزارة الخارجية بسحب اعتماد السفير الايراني محمد رضا شيباني، بالقول: إنّه شيء طبيعي وقانوني عندما تعتبر أي دولة بأن أحد السفراء لا يتعاطى أو يخالف الأصول الدبلوماسية، أو أنّ دولته تعرّض الدولة المضيفة لأي خطر أو لأي ضرر.
وأشار إلى أنّ هذه القضية في لبنان لها أبعاد أمنية أيضًا، بالإضافة إلى الأبعاد السياسية، كون السلطة تعتبر أنّ هذا الوجود هو أمني، بعد تثبّت الحكومة والأجهزة الأمنية من انغماس الحرس الثوري في إيران بإدارة الحرب بين حزب الله وإسرائيل في لبنان، وأنّ المسيّرات التي أُطلقت على قبرص هي من فعل هؤلاء، بالإضافة إلى الاستهدافات الإسرائيلية لهذه العناصر.
وختم المصدر بالقول إنّ هذا السفير، الذي  لم يغادر لبنان امس وفق قرار وزارة الخارجية اصبح وجوده غير قانوني، وليس له أي غطاء دبلوماسي يرعاه القانون الدولي. وربما هنا يستفيد الجانب الإسرائيلي من هذه الوضعية لكي يعتبره هدفًا أمنيًا للاستهداف، مثلما حصل في فندق كونفورت في بعبدا، وفي المبنى السكني في منطقة مار تقلا في الحازمية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني: كل النظام الإيراني بات هدفا والإيرانيون فوجئوا من الهجوم نهارا
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني للتلفزيون العربي: مسيّرة تستهدف مبنى لمؤسسة أمنية عراقية تتعاون مع مستشارين أميركيين غربي بغداد
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي: هجوم صاروخي يستهدف مطارا بالرطبة غربي العراق دون تسجيل خسائر بشرية
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني عراقي: سقوط طائرة مسيرة مجهولة غربي بغداد
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 11:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24

