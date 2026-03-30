مصدر ديبلوماسي غربي يحذر: بات هدفا أمنيا

علّق مصدر ديبلوماسي غربي،ردا على سؤال على قرار بسحب اعتماد السفير الايراني محمد رضا شيباني، بالقول: إنّه شيء طبيعي وقانوني عندما تعتبر أي دولة بأن أحد السفراء لا يتعاطى أو يخالف الأصول الدبلوماسية، أو أنّ دولته تعرّض الدولة المضيفة لأي خطر أو لأي ضرر.

وأشار إلى أنّ هذه القضية في لها أبعاد أمنية أيضًا، بالإضافة إلى الأبعاد السياسية، كون السلطة تعتبر أنّ هذا الوجود هو أمني، بعد تثبّت الحكومة والأجهزة الأمنية من انغماس الحرس الثوري في بإدارة الحرب بين وإسرائيل في لبنان، وأنّ المسيّرات التي أُطلقت على قبرص هي من فعل هؤلاء، بالإضافة إلى الاستهدافات لهذه العناصر.

وختم المصدر بالقول إنّ هذا السفير، الذي لم يغادر لبنان امس وفق قرار وزارة الخارجية اصبح وجوده غير قانوني، وليس له أي غطاء يرعاه القانون الدولي. وربما هنا يستفيد الجانب من هذه الوضعية لكي يعتبره هدفًا أمنيًا للاستهداف، مثلما حصل في فندق كونفورت في ، وفي المبنى السكني في منطقة مار تقلا في الحازمية.

