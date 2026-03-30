مئات مخالفات البناء الجديد "في منطقتين"

رصدت عدة أجهزة أمنية عمليات بيع كميات كبيرة من حديد الإعمار في محافظتي وعكار، رغم أن الأوضاع الأمنية في لا تسمح منطقياً بوجود حركة إعمار تجاري أو سكني خاص على حد سواء. كما أن الدوائر المعنية شبه مقفلة أمام الاستحصال على الرخص.ومن هنا، جرت عملية تقصٍ في المحافظتين المذكورتين، حيث تبيّن وجود مئات مخالفات البناء، من إنشاء بيوت جديدة إلى إقامة سقوف، ووصل الأمر إلى بناء طابقين أو ثلاثة طوابق خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.ولفت المصدر إلى أن المعنيين بهذه الأعمال استغلوا الوضع الأمني في لبنان وانشغال بملف النزوح، للإقدام على هذه المخالفات.