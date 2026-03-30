المطران الورشا زار مدرسة الرسل في جونية

زار النائب البطريركي على منطقة المطران رفيق الورشا، مدرسة الرسل حيث كان في استقباله القيّمون على المدرسة الأب مارون مبارك والأب بو شعيا، إلى جانب أفراد الهيئة التعليمية.



خلال الزيارة، ألقى المطران الورشا كلمة روحية تحضيرًا لعيد ، ركّز فيها على "معاني الرجاء والتجدّد التي تحملها "، مشددًا على "الدور المحوري الذي يؤديه المعلّم في نقل القيم وترسيخها في نفوس الأجيال الصاعدة".



تخلّل اللقاء حوار بين راعي الأبرشية والأسرة التربوية، اختُتم بأجواء من التقدير لرسالة المدرسة ودورها في تنشئة الطلاب على القيم الإنسانية والإيمانية.

