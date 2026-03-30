إسرائيل تتكلم عن السفير الايراني: يحتسي قهوته في بيروت ويسخر من لبنان

علّق الاسرائيلي جدعون ساعر على استمرار وجود السفير الايراني في محمّد رضا شيباني بعدما انتهت الأحد مهلة منحته إياها لمغادرة البلاد إثر سحبها الموافقة على اعتماده.



وكتب ساعر عبر حسابه على "أكس": "في الأسبوع الماضي، أعلن وزارة الخارجية بشكل احتفالي أن السفير هو "شخصية غير مرغوب فيها" (Persona Non Grata)، وحددت مهلة لطرده. وقد انتهت هذه المهلة أمس، في 29/3. هذا الصباح، لا يزال السفير الإيراني يحتسي قهوته في ويسخر من "الدولة" المضيفة. كما أن وزراء ما زالوا يشغلون مناصبهم في ".



وقال:" لبنان هو دولة افتراضية تخضع عمليًا لاحتلال إيراني — احتلال علني يكاد لا يتحدث عنه أحد. منذ 2 آذار، حين بدأ حزب الله هجومه، خلافًا لاتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، تم إطلاق نحو 5,000 صاروخ وقذيفة وطائرة مسيّرة من الأراضي اللبنانية باتجاه . وقد أُطلق قسط كبير منها من جنوب نهر الليطاني — وهي منطقة أعلن في مطلع كانون الثاني أنها تحت "سيطرته العملياتية".



ختم:" لن يستعيد لبنان حريته ما لم يُتخذ في بيروت قرار بمواجهة الإيراني وأداته المنفذة — حزب الله".

