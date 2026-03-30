إسرائيل تتكلم عن السفير الايراني: يحتسي قهوته في بيروت ويسخر من لبنان

علّق وزير الخارجية
الاسرائيلي جدعون ساعر على استمرار وجود السفير الايراني في لبنان
محمّد رضا شيباني بعدما انتهت الأحد مهلة منحته إياها وزارة الخارجية
لمغادرة البلاد إثر سحبها الموافقة على اعتماده.
وكتب ساعر عبر حسابه على "أكس": "في الأسبوع الماضي، أعلن وزارة الخارجية اللبنانية
بشكل احتفالي أن السفير الإيراني
هو "شخصية غير مرغوب فيها" (Persona Non Grata)، وحددت مهلة لطرده. وقد انتهت هذه المهلة أمس، في 29/3. هذا الصباح، لا يزال السفير الإيراني يحتسي قهوته في بيروت
ويسخر من "الدولة" المضيفة. كما أن وزراء حزب الله
ما زالوا يشغلون مناصبهم في الحكومة اللبنانية
".
وقال:" لبنان هو دولة افتراضية تخضع عمليًا لاحتلال إيراني — احتلال علني يكاد لا يتحدث عنه أحد. منذ 2 آذار، حين بدأ حزب الله هجومه، خلافًا لاتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، تم إطلاق نحو 5,000 صاروخ وقذيفة وطائرة مسيّرة من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل
. وقد أُطلق قسط كبير منها من جنوب نهر الليطاني — وهي منطقة أعلن الجيش اللبناني
في مطلع كانون الثاني أنها تحت "سيطرته العملياتية".
ختم:" لن يستعيد لبنان حريته ما لم يُتخذ في بيروت قرار بمواجهة الاحتلال
الإيراني وأداته المنفذة — حزب الله".