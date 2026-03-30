ضو: هل القرار الديبلوماسي في بعبدا أو في بئر حسن؟

كتب النائب مارك ضو على منصة "إكس": "هل القرار الديبلوماسي في أو في بئر حسن؟ بقاء السفير بعد سحب اعتماده ليس تفصيلاً ديبلوماسياً. إنه تحدٍ لرئيس الجمهورية المسؤول عن العلاقات الدولية وللدولة كلها. تحدٍ للجيش والقوى الأمنية إذا قرر التحرك ضمن . تحدٍ للأمن العام، لأن أي أجنبي بلا صفة شرعية يصبح خارج الأصول القانونية. من هنا، لم يعد الأمر مسألة . أصبح سلاح والسفير معاً خارج القانون. والسؤال اليوم واضح ولا يحتمل التهرب. هل القرار في بعبدا ومع المؤسسات الشرعية أو في بئر حسن، تحت ظلال وبحماية حزب الله؟".

