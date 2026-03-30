نقابة مصممي الغرافيك: مقتل الزملاء الصحفيين جريمة حرب

استنكرت "نقابة مصممي الغرافيك" في بيان لها جريمة قتل الصحافيين وفاطمة فتوني والمصور محمد فتوني، معتبرة أنها "جريمة حرب موصوفة بكل المقاييس"، وأن يدفع مرة جديدة "ضريبة والكلمة الحرة".



كما رفضت النقابة كل أشكال التهديد بالقتل التي تطال الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية من أي جهة كانت، مؤكدة تمسكها بشرعة حقوق الإنسان والقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حرية العمل الصحافي والإعلامي. واختتمت بدعاء للشهداء وحماية واللبنانيين.



