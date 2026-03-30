عن سعر البطاطا في السوق.. قرار لوزارة الزراعة

أعلنت ، بالتعاون مع نقابة مزارعي البطاطا في ، عن تأمين كمية محدودة من البطاطا المستوردة ، تمهيدًا لضخّها في بسعر لا يتجاوز 400,000 لكل 10 كغ. تأتي كإجراء مرحلي ضمن خطة استجابة متكاملة، بهدف ضبط الأسعار والحد من التقلبات، ريثما يبدأ إنتاج البطاطا في بالظهور في الأسواق اعتبارًا من الأسبوع الأول من نيسان، على أن تُغطي الكميات المحلية كامل الطلب بحلول منتصف الشهر.



وأكدت الوزارة أن الخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز الأمن الغذائي، ومنع الاستغلال، في إطار سياسات عملية لدعم المزارع والمستهلك وترسيخ صمود القطاع الزراعي.

