الدفاع المدني: 108 مهمات خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفادت بأن عناصرها نفذت في خلال الـ 24 ساعة الماضية، 108 مهمات، توزعت كالآتي:



إخمادحرائق: 9: مؤسسات جراء القصف: 1، سيارات:3، مؤسسات: 1، نفايات: 2، منازل: 1، خيم للنازحين السوريين: 1



انقاذ: 4: رفع انقاض وبحث وانقاذ جراء القصف: 1، اخلاء مواطنين جراء التهديد بالقصف: 3



اسعاف: 20: حالات طارئة: 15، نقل مرضى: 6، حوادث سير: 5، نقل جرحى وجثامين جراء القصف:2



خدمات عامة: 4: نقل مياه الى مراكز ايواء: 60



سلامة عامة: 3

