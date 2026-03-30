ادرعي: عناصر من حزب الله تنكروا بزي رجال اسعاف

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن الجيش الاسرائيلي هاجم مساء يوم السبت خلية، من عناصر ، كانوا يرتدون زيّ مسعفين وعملوا بالقرب من سيارة إسعاف في ، مشيراً الى انهم عملوا بشكل منهجي على نقل وسائل قتالية من خلال سيارات الإسعاف من شمال إلى جنوب ، كجزء من نشاطات متواصلة، وبهدف استخدامها ضد قوات جيش الدفاع ودولة .وزعم انه وفي خلال الشهر الأخير فقط تم إطلاق عشرات القذائف الصاروخية نحو وقوات الجيش الاسرائيلي من المناطق التي عمل فيها عناصر الحزب، مع استغلال واستخدام سيارات الإسعاف والبنى التحتية الطبية لأغراض عسكرية، معتبراً أن استخدام سيارات الإسعاف والطواقم الطبية لإخفاء نشاطات إرهابية يُعدّ انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.وتابع: "وفقًا لتعليمات الجيش الاسرائيلي وبما يتماشى مع القانون الدولي تتمتع الطواقم الطبية بحماية خاصة، وذلك بشرط ألا تقوم بأي أعمال عدائية خارج إطار مهامها الإنسانية ووفق الشروط المنصوص عليها في القانون، ويُعدّ هذا الحدث مثالًا إضافيًا على الاستخدام الساخر والمنهجي الذي ينتهجه حزب الله للبنى التحتية الطبية لأغراض عسكرية."