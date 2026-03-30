لبنان
عن لبنان.. هذا آخر ما أعلنته صحيفة إسرائيلية
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
30-03-2026
|
04:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إن
إيران
تضع مُعادلة واضحة ضدّ
إسرائيل
، وذلك في ظل استمرار الحرب الدائرة في المنطقة.
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
أعادَ التذكير بما قاله رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو خلال زيارته للقيادة الشمالية إنَّ "إيران ليست هي إيران نفسها، في حين أنَّ
حزب الله
ليس هو حزب الله نفسه، بينما حماس ليست هي حماس نفسها"، وتابع: "لم تعد هذه جيوشاً إرهابية تهدد وجودنا، بل هم أعداء مهزومون يقاتلون من أجل بقائهم".
يقولُ التقرير إنّ إيران ركزت جهودها الصاروخية باتجاه جنوب البلاد وتحديداً على ديمونا وبئر السبع، فيما نشطت طهران ساعية إلى خلق مُعادلة هجومية، إذ بينما تستهدف إسرائيل خزانات الغاز، تطلق إيران صاروخاً على مصافي النفط في حيفا، وفي حين تنشط إسرائيل في موقع أراك النووي خلال عطلة نهاية الأسبوع ؛ تطلق إيران النار على ديمونا، بالقرب من مصنع النسيج الإسرائيلي، وأضاف: "هذه المعادلة خطيرة، ويجب ألا تسمح إسرائيل للإيرانيين بالاعتقاد بإمكانية وضع مثل هذه المعادلات. هذا يعني أنه إذا فكر الإيرانيون أو تصرفوا بناءً على المعادلات، فإنَّ إسرائيل لن تربح الحملة فحسب، بل ستخسر المعركة أيضاً".
وأكمل: "إن حقيقة أنه بعد شهر كامل تقريباً، وبعد آلاف الطلعات الجوية التي تم فيها إسقاط أكثر من 14000 سلاح على إيران، فإن النتيجة التي مفادها أن الإيرانيين يعملون ضمن إطار من المعادلات يجب أن تكون مقلقة للغاية لصناع القرار والجمهور
في إسرائيل
والشرق الأوسط والخليج العربي، وكذلك في الحكومة الأميركية".
واستكمل: "لم تكن هذه هي النتيجة التي كنا نهدف إليها عندما بدأنا الحملة. يجب ألا تخرج إيران من هذه الحملة بنظامها متماسكاً وقادراً على فرض شروط أو معادلات على أي جهة في المنطقة المحيطة، وبالتأكيد ليس على إسرائيل - لأنه بخلاف ذلك، سيدرك الإيرانيون، في نظر أنفسهم، أنهم قد انتصروا، وبالتالي فإن عدم الاستقرار الإقليمي مسألة قصيرة الأجل".
ماذا عن
لبنان
؟
وعلى صعيد الساحة
اللبنانية
، قال نتنياهو إنه أصدر تعليمات بتكثيف الحرب هناك، قائلاً: "لا تزالُ لدى حزب الله قدرة متبقية على إطلاق الصواريخ علينا، وما ناقشته مع القادة هنا هو سبل إزالة هذا التهديد أيضاً".
كذلك، أصدر نتنياهو أيضاً تعليمات بتوسيع الحزام الأمني القائم في لبنان، من أجل إحباط خطر الغزو نهائياً وإبعاد نيران الصواريخ المضادة للدبابات عن حدود إسرائيل.
وهنا، أضاف التقرير: "السؤال الأهم في تقدم القوات نحو الليطاني هو ما سيحدث في اليوم التالي. لقد تعثرت تحركات القوات حالياً بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى يوم أمس. كذلك، يكمن الخوف الأكبر في أن يجد الجيش الإسرائيلي نفسه في نهاية الحملة وكأنه عاد إلى حقبة الثمانينيات والتسعينيات، حين كان محاصراً في الوحل
اللبناني على
طول سلسلة من المواقع الأمامية التي كانت تُعرف باسم الشريط الأمني".
وصرح ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي أمس بأن الجيش يعتزم تجنب وضع يتمركز فيه بشكل دائم في لبنان، وقال: "أعلم أن المقصود هو العودة إلى المنطقة الأمنية، لكن الأمر ليس كذلك. الهدف هو إنشاء منطقة دفاعية هنا نتمكن من خلالها من منع العدو من شن غارات على البلاد وإطلاق النار علينا. يريد قادتي مني إنشاء منطقة أمنية متقدمة تعمل فيها قواتنا".
وأضاف الضابط: "نتخذ إجراءات أكثر فعالية لمنع العدو من شن غارات وإطلاق النار علينا. ونغير استراتيجيتنا وفقًا لما هو محدد لنا، ولن نسمح لحزب الله بالسيطرة على خط التماس".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هذا آخر ما قاله ماكرون عن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
هذا آخر ما قاله ماكرون عن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل
30/03/2026 18:23:44
30/03/2026 18:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة هآرتس عن الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه بلدة المطلة
Lebanon 24
صحيفة هآرتس عن الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه بلدة المطلة
30/03/2026 18:23:44
30/03/2026 18:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيعلن ترامب بشأن إيران؟.. صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
ماذا سيعلن ترامب بشأن إيران؟.. صحيفة إسرائيلية تكشف
30/03/2026 18:23:44
30/03/2026 18:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن خامنئي: هكذا أفشل مبادرة لمنع الحرب عن إيران
Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن خامنئي: هكذا أفشل مبادرة لمنع الحرب عن إيران
30/03/2026 18:23:44
30/03/2026 18:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الشرق الأوسط
اللبناني على
الإسرائيلي
في إسرائيل
اللبنانية
حزب الله
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
مع استمرار الحرب على ايران.. هل يُمكن ان يواجه لبنان أزمة "دولار"؟
Lebanon 24
مع استمرار الحرب على ايران.. هل يُمكن ان يواجه لبنان أزمة "دولار"؟
11:00 | 2026-03-30
30/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار واللواء رائد عبد الله يبحثان الأوضاع الأمنية وتدابير الجيش وقوى الأمن
Lebanon 24
الحجار واللواء رائد عبد الله يبحثان الأوضاع الأمنية وتدابير الجيش وقوى الأمن
10:54 | 2026-03-30
30/03/2026 10:54:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بين خطاب الكراهية وحماية المواقع الأثرية.. ماذا بحث مرقص مع وفد "اليونسكو"؟
Lebanon 24
بين خطاب الكراهية وحماية المواقع الأثرية.. ماذا بحث مرقص مع وفد "اليونسكو"؟
10:52 | 2026-03-30
30/03/2026 10:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح جديد لسموتريتش عن لبنان... هذا ما قاله عن نهر الليطاني وحدود إسرائيل
Lebanon 24
تصريح جديد لسموتريتش عن لبنان... هذا ما قاله عن نهر الليطاني وحدود إسرائيل
10:36 | 2026-03-30
30/03/2026 10:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
صعوبات الحرب البرية بدأت
Lebanon 24
صعوبات الحرب البرية بدأت
10:30 | 2026-03-30
30/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقرير عن دبابات إسرائيل في لبنان.. إقرأوا ما كُشف
Lebanon 24
تقرير عن دبابات إسرائيل في لبنان.. إقرأوا ما كُشف
14:00 | 2026-03-29
29/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير عن نصرالله.. ماذا قال معهد دوليّ بشأنه؟
Lebanon 24
آخر تقرير عن نصرالله.. ماذا قال معهد دوليّ بشأنه؟
15:00 | 2026-03-29
29/03/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هدية العيد للعسكريين النازحين
Lebanon 24
هدية العيد للعسكريين النازحين
08:34 | 2026-03-30
30/03/2026 08:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
القاضي البيطار ختم تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت... وهذا عدد المدعى عليهم
Lebanon 24
القاضي البيطار ختم تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت... وهذا عدد المدعى عليهم
05:16 | 2026-03-30
30/03/2026 05:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعه الصحيّ خطير... بعد إصابته بجلطة دماغيّة هذا آخر ما كُشِفَ عن حالة الفنان الشهير
Lebanon 24
وضعه الصحيّ خطير... بعد إصابته بجلطة دماغيّة هذا آخر ما كُشِفَ عن حالة الفنان الشهير
05:54 | 2026-03-30
30/03/2026 05:54:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
11:00 | 2026-03-30
مع استمرار الحرب على ايران.. هل يُمكن ان يواجه لبنان أزمة "دولار"؟
10:54 | 2026-03-30
الحجار واللواء رائد عبد الله يبحثان الأوضاع الأمنية وتدابير الجيش وقوى الأمن
10:52 | 2026-03-30
بين خطاب الكراهية وحماية المواقع الأثرية.. ماذا بحث مرقص مع وفد "اليونسكو"؟
10:36 | 2026-03-30
تصريح جديد لسموتريتش عن لبنان... هذا ما قاله عن نهر الليطاني وحدود إسرائيل
10:30 | 2026-03-30
صعوبات الحرب البرية بدأت
10:29 | 2026-03-30
نتنياهو رفض طلباً فرنسيّاً يتعلّق بـ"حزب الله"
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
04:09 | 2026-03-27
30/03/2026 18:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
00:56 | 2026-03-22
30/03/2026 18:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
01:40 | 2026-03-20
30/03/2026 18:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
