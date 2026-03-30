في هذه الأيام.. مذكرة بإقفال الادارات والمؤسسات العامة

اصدر مذكرة ادارية قضت بإقفال جميع والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة الجمعة العظيمة وعيد المجيد، حيث تقفل جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات يومي الجمعة في 3 نيسان 2026 والإثنين في 6 نيسان 2026 لمناسبة الجمعة العظيمة والفصح المجيد لدى الطوائف التي تتبع التقويم .



كما تقفل جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة والبلديات يومي الجمعة في 10 نيسان 2026 والإثنين في 13 نيسان 2026 لمناسبة الجمعة العظيمة والفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي.

