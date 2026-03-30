مرقص عن الاجتماع الوزاري: حيّز اساسي عن استهداف المدنيين والصحافيين وتصاعد الخطاب الفتنوي المقلق

30-03-2026 | 05:07
مرقص عن الاجتماع الوزاري: حيّز اساسي عن استهداف المدنيين والصحافيين وتصاعد الخطاب الفتنوي المقلق
عُقد الاجتماع الوزاري اليومي في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القاضي الدكتور نواف سلام، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء، حيث جرى عرض الأوضاع العامة والتطورات العسكرية والأمنية، إلى جانب متابعة حاجات النازحين ومتطلبات الإيواء والإغاثة، كما تم بحث الإجراءات التي تعتمدها الحكومة في هذا الإطار واقتراح الحلول الممكنة لمواكبة التحديات القائمة.

 عقب الاجتماع، أعلن وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص أن "رئيس الحكومة  شدّد مع المجتمعين على أن حجم المساعدات الحالية أقل بكثير من الحاجات المتزايدة، محذّرًين من تصاعد الخطاب الفتنوي والتحريضي المقلق، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن الركود الاقتصادي العام. كما أشاروا إلى تزايد موجات النزوح، وأهمية الإجراءات المتخذة لتعزيز الوضع الأمني، كما أكّد رئيس الحكومة أن مادة المازوت ستصل إلى مستحقيها، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين الذين تورّطوا بعمليات الغش في المازوت".

وطرح وزير الإعلام قضية الاعتداءت المتكررة والمتمادية التي استهدفت الصحافيين مما أدى استشهاد عدد منهم، مستعرضاً المتابعات التي قامت عليها وزارة الاعلام لكن "ذلك بحاجة أيضاً الى موقف وتحرّك من الحكومة اضافة الى جهود وزارة الخارجية والمغتربين والتي نتعاون معها"، بحسب وزير الإعلام.

بدوره، عرض وزير الدفاع اللواء ميشال منسى "التطورات الميدانية، ولا سيما التوغّل الإسرائيلي والوضع على الحدود اللبنانية-السورية، مشيرًا إلى سقوط 1238 شهيدًا و3543 جريحًا جراء الاعتداءات الاسرائيلية". كما عرض المجتمعون سقوط شهيد من قوات الأمم المتحدة وعدد من الجرحى. من جهته عرض وزير الداخلية العميد احمد الحجار "جهود مكافحة عمليات النشل، إضافة إلى تنفيذ توقيفات على خلفية الغش في توزيع المازوت".

ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد إلى أن "حجم المساعدات في هذه الحرب أقل من تلك التي قُدّمت خلال الحروب السابقة، مشددةً على ضرورة تعزيز الحشد الدولي لزيادة الدعم وتلبية الحاجات المتنامية".
مرقص بعد الاجتماع الوزاري في السرايا: اجتماعات يومية للمتابعة مع رئيس الحكومة والوزراء
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص يدين استهداف الصحافيين: جريمة حرب متعمّدة وموصوفة !
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص من قصر بعبدا: للابتعاد عن خطاب الكراهية
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيّار" أدان إمعان إسرائيل في استهداف الصحافيين وطواقم الإسعاف والمدنيين والأطفال
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:25:07 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:52 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:36 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-30
Lebanon24
10:54 | 2026-03-30
Lebanon24
10:52 | 2026-03-30
Lebanon24
10:36 | 2026-03-30
Lebanon24
10:30 | 2026-03-30
Lebanon24
10:29 | 2026-03-30
