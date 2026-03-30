القاضي البيطار ختم تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت... وهذا عدد المدعى عليهم

ختم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ القاضي ، تحقيقاته في الملف.

وأحال الملف برمته على التمييزي القاضي لإبداء مطالعته بالأساس، وإبداء رأيه وطلباته بما خص الذين جرى استجوابهم منذ مطلع العام ٢٠٢٥ ولم يتخذ قرار بشانهم حتى الان.

ويبلغ عدد المدعى عليهم بالملف ٧٠ شخصا.