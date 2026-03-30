بعد إستهداف حاجز العامرية... هذه هويّة شهيد الجيش (صورة)

استشهد الرقيب في الجيش علي عجم، من بلدة مشتى - ، في القصف الإسرائيليّ الذي استهدف حاجزاً في منطقة في الجنوب.

وكانت المدفعية الإسرائيليّة استهدفت حاجز الجيش في العامرية، بـ3 قذائف، ما أدى إلى استشهاد الرقيب عجم، وإصابة عسكريين بجروحٍ.