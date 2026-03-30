الرئيس عون اتصل بقائد "اليونيفيل" معزيا باستشهاد جندي اندونيسي مدينا استهداف قوات حفظ السلام

اجرى رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم اتصالًا بقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال Deodato Abagnara، وقدّم له التعازي باستشهاد الجندي الإندونيسي الذي سقط نتيجة تعرّض موقعه في بلدة عدشيت للقصف، ما أدّى أيضًا إلى إصابة جندي آخر بجروح.







‏وجدد إدانته للتعرّض لقوات حفظ السلام العاملة في الجنوب، متمنيًا الشفاء العاجل للجندي الجريح، ومنوّهًا "بتضحيات الجنود الدوليين العاملين في "اليونيفيل" في ".

