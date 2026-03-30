لبنان

بلدية صيدا اعلنت تكثيف أعمال النظافة وصيانة شبكات الصرف الصحي

Lebanon 24
30-03-2026 | 06:19
بلدية صيدا اعلنت تكثيف أعمال النظافة وصيانة شبكات الصرف الصحي
بلدية صيدا اعلنت تكثيف أعمال النظافة وصيانة شبكات الصرف الصحي photos 0
أعلنت بلدية صيدا في بيان" استمرارية وتكثيف أعمالها الروتينية اليومية الهادفة إلى الحفاظ على نظافة المدينة وجهوزية بنيتها التحتية، وذلك في ظل التحديات الإضافية والضغط الكبير الذي يفرضه ملف النزوح على المرافق العامة، وارتفاع عدد قاطني المدينة اكثر من ٤٠ الفا بحسب تقدير غرفة ادارة الكوارث والازمات.



 



وتواصل الفرق المتطوعة بالتنسيق مع عضو المجلس البلدي يوسف طعمة، وبالتعاون مع فريق عمال البلدية حملات كنس الشوارع وتطوير آليات جمع النفايات في مختلف أحياء المدينة. وتأتي هذه الأعمال ثمرة تعاون فاعل مع كل من شركة رجب الجبيلي للزراعة، جمعية "نبع"، وجمعية التنمية للإنسان والبيئة"DPNA"، جمعية محمد زيدان للانماء، وشركة IBC. 



 



كما تبذل شركة NTCC جهدا مضاعفا في جمع النفايات من المستوعبات، والتي سجلت ارتفاعا قدره حوالي ٣٠% مما شكل ضغطا على فرقها، لكنها مستمرة بالتنسيق مع البلدية الالتزام بخطة الطوارئ كي لا تتراكم النفايات في شوارع المدينة. 



 



اضافة لذلك، تقوم ورشة الطوارئ في البلدية بعمليات فتح المجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار بشكل دوري ومكثف. وتأتي هذه الخطوة الاستباقية نتيجة لتراكم النفايات والضغط الهائل الذي تسببه الزيادة السكانية الطارئة الناتجة عن حركة النزوح، مما يتطلب متابعة فنية يومية لضمان عدم انسداد الشبكات وتفادي أي فيضانات أو أزمات بيئية داخل الأحياء السكنية ومحيط مراكز الإيواء".



 



وأكد  طعمة أن "الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وسلامة بنيتها التحتية هو واجب لا يتوقف رغم كل الظروف الصعبة. وإن تكامل العمل بين عمال البلدية والشركاء من القطاع الخاص والجمعيات الأهلية هو الضمانة لاستمرار الخدمات الأساسية في ظل هذه الأزمة الاستثنائية."



 



ودعت بلدية صيدا المواطنين والوافدين إلى المدينة لضرورة التعاون مع فرق النظافة والالتزام برمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، لمساعدة الورش الفنية على القيام بمهامها وتخفيف العبء عن شبكات الصرف الصحي.
