من جديد... إسرائيل تستهدف "اليونيفيل" وسقوط شهداء

أفادت مندوبة " "، عن إستشهاد 3 جنود من "اليونيفيل"، جراء استهداف إسرائيليّ لدورية من الوحدة الاندونيسيّة، على طريق - مركبا.

وبحسب المعلومات، استهدفت دوريّة "اليونيفيل"، خلال نقل جثة الجنديّ من الكتيبة الإندونيسيّة، الذي استشهد يوم أمس، جراء قصف مقرّ الوحدة في عدشيت - .