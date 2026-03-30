الخارجية عزت اندونيسيا بعنصر"اليونيفيل"

30-03-2026 | 06:37
الخارجية عزت اندونيسيا بعنصراليونيفيل
تقدّمت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان "بأحرّ التعازي من حكومة جمهورية إندونيسيا، ووزارة خارجيتها، وشعبها الصديق، وعائلة عنصر حفظ السلام الإندونيسي الذي استشهد أثناء خدمته ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل). كما نعرب عن خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى".



وقال البيان:"يُشيد لبنان بشجاعة وتفاني عناصر حفظ السلام الإندونيسيين الذين وقفوا إلى جانبنا ولا يزالون في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب لبنان. وتعيد تضحياتهم لتذكّرنا بالمخاطر التي يتحملها أولئك الذين يخدمون تحت راية الأمم المتحدة في سبيل صون السلم والأمن الدوليين. وإذ يُدين لبنان بشدة الهجوم الذي وقع في محيط الكتيبة الإندونيسية التابعة لليونيفيل قرب بلدة عدشيت القصير بتاريخ 29 آذار 2026، الذي أدى إلى هذه الخسارة المأسوية، يجددّ دعوته إلى ضرورة الاحترام الكامل لولاية اليونيفيل وضمان سلامة وأمن جميع عناصر حفظ السلام، وفقًا لأحكام القانون الدولي. إن أي اعتداء على أفراد الأمم المتحدة أمر مرفوض وهو يقوّض الجهود الرامية إلى حفظ السلام".



ختم:"مجدداً يؤكد لبنان التزامه مواصلة التعاون الوثيق مع اليونيفيل والمجتمع الدولي لضمان المساءلة، ومنع المزيد من التصعيد، وصون سيادة لبنان ووحدة أراضيه. يقف لبنان متضامناً مع إندونيسيا في هذا المصاب الأليم".
مواضيع ذات صلة
إندونيسيا تنعى جنديًا في "اليونيفيل" وتؤكد: لاحترام سيادة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم "اليونيفيل": سنسحب معظم عناصرنا من جنوب لبنان بحلول منتصف 2027
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ألفا عنصر من "اليونيفيل" غادروا لبنان
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" تدين استهداف اليونيفيل: الدولة عازمة على فرض سيادتها على كامل أراضيها
lebanon 24
Lebanon24
30/03/2026 18:12:05 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية والمغتربين

المجتمع الدولي

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

وزارة خارجية

الأمن الدولي

جنوب لبنان

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:52 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:36 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-03-30
Lebanon24
10:54 | 2026-03-30
Lebanon24
10:52 | 2026-03-30
Lebanon24
10:36 | 2026-03-30
Lebanon24
10:30 | 2026-03-30
Lebanon24
10:29 | 2026-03-30
