تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الخولي: المسؤولية الوطنية تفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات قسرية ومدروسة لخفض الأسعار

Lebanon 24
30-03-2026 | 06:40
A-
A+
الخولي: المسؤولية الوطنية تفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات قسرية ومدروسة لخفض الأسعار
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، خلال ندوة اقامتها لجنة المرأة في الاتحاد، في مقر بيت العامل - جل الديب، بعنوان "الطوارىء الاقتصادية في لبنان : بين غياب الدولة وانفلات الاسعار"، أنّه "في ظلّ الحروب والأزمات الكبرى، تلجأ الدول إلى اتخاذ تدابير استثنائية لحماية أمنها الاقتصادي والاجتماعي، إلا أنّ ما يشهده لبنان اليوم يعكس حالة تقصير واضحة في هذا الإطار، ولا سيما من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة التي تبدو، في حالة غياب فعلي عن أداء دورها الرقابي والتنظيمي".

ورأى أنّ "الاكتفاء بالبيانات الإنشائية والاجتماعات الشكلية تحت عناوين عامة، كمتابعة سلاسل التوريد أو طمأنة المواطنين، لا يرقى إلى مستوى التحديات، خصوصاً في ظل الانفلات الحاد في الأسعار الذي بدأ قبل الحرب واستمر خلالها ، وتفاقم بعدها من دون أي ضوابط فعلية".

وقال:" الأخطر في هذا السياق هو ما يُتداول من توجهات لرفع أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 15% بذريعة الحرب الإقليمية، في وقتٍ تغيب فيه أي إجراءات رسمية لاحتواء هذا الارتفاع أو الحدّ من تداعياته على المواطنين"، واعتبر أنّ "هذا الواقع يشكّل إخلالاً واضحاً بالواجبات القانونية الملقاة على عاتق الدولة، ويضع الأمن المعيشي للبنانيين في دائرة الخطر"، محذّراً من أنّ "استمرار هذا النهج سيؤدي حتماً إلى انفجار اجتماعي لا تُحمد عقباه".

وأشار إلى أنّ "المرحلة الراهنة تفرض على الحكومة اللبنانية اتخاذ قرارات جريئة واستثنائية، وفي مقدّمها إعلان حالة طوارئ اقتصادية - اجتماعية، بما يتيح وضع آليات سريعة وفعّالة لضبط الأسواق وتأمين السلع الأساسية"، مشدّدا على "ضرورة تشكيل لجنة وطنية عليا لإدارة الأزمة، تتولى متابعة تأمين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والقمح والمحروقات، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، ومنع الاحتكار والتخزين غير المشروع".

و لفت إلى "أهمية التفعيل الفوري للمجلس الوطني لسياسة الأسعار، وتطبيق قانون تحديد هوامش الأرباح التجارية الصادر عام 1972، والذي يحدد نسب الأرباح بين 7% و15% لأكثر من ألف سلعة"، معتبراً أنّ "هذا القانون يشكّل أداة قانونية أساسية لضبط الأسواق في الظروف الاستثنائية".

وقال:"من الضروري إنشاء منصة إلكترونية رسمية لنشر الأسعار بشكل يومي، بما يعزز الشفافية ويُمكّن المواطنين من مراقبة الأسعار، إلى جانب إعادة تفعيل المكتب الفني لسياسة الأسعار لإصدار تقارير دورية حول مؤشرات الأسعار، ونشر تقارير شهرية تُظهر الفروقات بين المتاجر".

وأشار إلى "ضرورة إعادة تفعيل الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك وردع الاستغلال"، معتبرا انّ "التذرّع بكون النظام الاقتصادي في لبنان اقتصاداً حراً لعدم التدخل في تحديد الأسعار هو تذرّع ساقط، إذ إنّ حرية السوق لا تعني ترك المواطنين فريسة للاحتكار، بل تفرض وجود أطر تنظيمية فعّالة وتطبيقاً صارماً لقوانين المنافسة".

وختم مؤكدا أنّه "في ظلّ تهجير أكثر من ربع الشعب اللبناني وفقدان آلاف فرص العمل، فإنّ المسؤولية الوطنية تفرض على الحكومة التدخل الفوري واتخاذ إجراءات قسرية ومدروسة لخفض الأسعار، حمايةً للاستقرار الاجتماعي ومنعاً لانهيار ما تبقّى من مقومات الصمود"، داعياً إلى "الاستجابة السريعة لهذه المذكرة قبل فوات الأوان".
لبنان

إقتصاد

وزارة الاقتصاد والتجارة

الحكومة اللبنانية

الحرب الإقليمية

وزارة الاقتصاد

الاتحاد العام

رئيس الاتحاد

الخط الساخن

مجلس الوطني

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24