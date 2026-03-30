لبنان

مرقص تابع موضوع حماية الصحافيين مع الـ"UNIFIL".. وطالب بتعزيز آليات الحماية الدولية

مرقص تابع موضوع حماية الصحافيين مع الـUNIFIL.. وطالب بتعزيز آليات الحماية الدولية
استقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، في مكتبه في الوزارة المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "UNIFIL" داني غفري بحضور رئيسة مجلس إدارة المديرة العامة ل"تلفزيون لبنان" أليسار نداف .

 وبعد الاجتماع قال الوزير مرقص: "عبرنا عن احتجاجنا ازاء الاعتداءات التي تحدث لاسيما بحق قوات اليونيفيل، واعربنا عن حزننا وألمنا من الاستهداف المتكرر والمتمادي للمدنيين وخصوصا الصحافيين وايضا استهداف قوات اليونيفل. وفي هذه المناسبة نتقدم بالتعزية عن روح من سقط شهيدا لاسيما من قوات الامم المتحدة ونستنكر الاعتداءات المتكررة والتي سجلت اليوم تحديدا".



وأشار الوزير مرقص إلى ان الإجتماع تمحور حول "حماية الصحافيين وتعزيز الآلية التي ترعى هذه الحماية بالرغم من التحديات والصعوبات الكبيرة لناحية استتباب عناصر الحماية والأمان للعاملين في الحقلين الاعلامي والانساني في المناطق المهددة".

وختم مرقص: "قد وعدنا الاستاذ غفري مشكورا برفع المقترحات الى الجهات المعنية لديه أو أي جهات ثالثة معنية ولن نوفر سبيلا من أجل الوصول الى مقترحات وحلول تعزّز حماية للاعلاميين المتواجدين في تلك المناطق".





غفري

بدوره، أشار غفري الى ان "الاجتماع تناول استهداف الاعلاميين المرفوض بشكل مطلق بالنسبة لنا في منطقة قوات الامم المتحدة. وحماية الاعلاميين وأمنهم هما أمران ضروريان وكيونيفل نعمل بكل الوسائل الممكنة لمساعدة الصحافيين وكل العاملين في المجالين الصحي والاسعافي ونحاول تسهيل عملية وصول المساعدات الى مناطق عملنا. وبدورنا نعزي عائلة الشهيد الذي سقط أمس ونتمنى الشفاء العاجل للمصاب الذي تم نقله الى المستشفى للمعالجة".

وذكر غفري "ان التعرض لحفظة السلام هو خرق للقانون الدولي الانساني وللقرار 1701 وقد يرقى الى مستوى جريمة حرب". 

ودعا الاطراف المعنية الى "تنفيذ التزاماتها لجهة حماية حفظة السلام."

وعن آلية حماية الاعلاميين دعا غفري "الوسائل الاعلامية لإبلاغ اليونيفل بأي مهمة وأسماء أعضاء فريق العمل والموقع الذي ستشمله التغطية الاعلامية ورقم السيارة التي تنقلهم وذلك بعد الحصول على الأذونات اللازمة من وزارة الاعلام وقيادة الجيش ، لكي بدورنا نبلغ المعلومات للاطراف من خلال آلية الارتباط والتنسيق التابعة لليونيفل، ما يشكل نوعا من الحماية وقد لا يشكل ضمانة لنا ولكن علينا الالتزام به"، مؤكداً "نحن كيونيفل جاهزون لاستقبال اي صحافي قد يكون في حالة الخطر الشديد وبامكانه اللجوء الى أي مركز عمليات من مراكزنا الى حين يتم نقله الى مكان أكثر أمانا".

ثم استقبل الوزير مرقص وفداً من رابطة الروم الكاثوليك برئاسة  القنصل غابي أبو رجيلي وحضور نائب الرئيس أسد نصر و أعضاء المجلس التنفيذي 

وإثر اللقاء تحدث أبو رجيلي وقال: "معالي وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص المحترم نود بداية  أن نتوجه إليكم بجزيل الشكر على استقبالكم لنا ونحن كرئيس وأعضاء المجلس التنفيذي نؤكد دعمنا الكامل لمواقفكم الوطنية والتزامكم بتطبيق قرارات مجلس الوزراء اللبناني لما فيه خير الدولة ومؤسساتها" .

أضاف: "كما نستنكر بشدة أي تعرض أو إساءة تطالكم نتيجة قيامكم بواجباتكم الرسمية ونعتبر أن احترام المؤسسات الدستورية هو أساس انتظام الحياة العامة في لبنان". 



وأكد أبو رجيلي في الختام : "إننا نقف إلى جانبكم في مسيرتكم متمنين لكم التوفيق في مهامكم لما فيه مصلحة الوطن" .
