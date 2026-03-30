هل خرج الجيش من الجنوب؟

في ، ورغم تصاعد وتيرة التوتر الميداني إثر الحرب بين " " وإسرائيل، ورغم الاستهداف الأخير الذي طال حاجزاً للجيش في منطقة الجنوبية، حافظ الجيش على تمركزه ضمن مختلف نقاطه الثابتة وحواجزه المُعتمدة في أكثر من منطقة جنوبية، ما يؤكد أن الجيش لم يخرج ولم يتراجع بتاتاً كما يُشاع.



وقالت مصادر عسكرية لـ" " إنّ الجيش باقٍ في الجنوب، مؤكدة أن العسكريين يحضرون بشكلٍ متواصل إلى نقاط خدمتهم وبشكل طبيعي.



في المقابل، حافظ الجيش على عملية نقل العسكريين باتجاه الجنوب، إذ تُواصل تسيير دورياتها بشكل عادي.



أيضاً، تبين أن الجيش يواصل دورياته على الخط الحدودي، في حين أنه يثبّت وجوده في قريبة جداً من نطاق توغل الجيش الإسرائيلي، وذلك في رسالة بقاء وتأكيد على شرعية الدولة.

