بشأن الرحلات من 31 آذار إلى 6 نيسان... بيان من شركة "طيران الشرق الأوسط"

30-03-2026 | 07:45
بشأن الرحلات من 31 آذار إلى 6 نيسان... بيان من شركة طيران الشرق الأوسط
بشأن الرحلات من 31 آذار إلى 6 نيسان... بيان من شركة طيران الشرق الأوسط photos 0
صدر عن شركة طيران الشرق الأوسط البيان التالي:

بسبب استمرار اغلاق المجالات الجوية في معظم دول المنطقة نتيجة التطوارات السائدة ولأسباب تشغيلية، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها  من 31 آذار ولغاية 6 نيسان 2026 وفق التالي: 

1) الغاء رحلات دبي النظامية المسائية والليلية المجدولة تحت رقم ME428/429 و ME430/431 للفترة الممتدة من الثلاثاء 31 آذار ولغاية الأثنين 6 نيسان 2026 ضمناً، مع ابقاء الرحلة الصباحية المجدولة ME426/427 وفقاً للمواعيد التالية:
 
 
مع اعطاء الإمكانية لركاب رحلات الشركة من والى دبي والذين ألغيت حجوزاتهم إعادة حجز بطاقاتهم على هذه الرحلات العارضة دون دفع أية كلفة إضافية خلال فترة أسبوع من تاريخ الرحلة. 

أما بالنسبة لركاب الرحلات من والى أبوظبي ME418/419 والذين ألغيت حجوزاتهم يمكنهم إعادة حجز بطاقاتهم على الرحلات المشغلة من والى دبي ME426/427 دون دفع أية كلفة إضافية خلال فترة أسبوع من تاريخ الرحلة.
    
2) تسيير رحلات اضافية الى اسطنبول للفترة الممتدة من من الثلاثاء 31 آذار ولغاية الأثنين 6 نيسان 2026 ضمناً، وفق التالي:
 
 
 3) دمج رحلات جدة النظامية الصباحية والمسائية المجدولة تحت رقم ME364/365 و ME368/369 للفترة الممتدة من من الثلاثاء 31 آذار ولغاية الأثنين 6 نيسان 2026 ضمناً ليصار الى دمجها برحلة جديدة تحمل الرقم ME374/375 جدول مواعيدها كالتالي:
 
 
 
4) دمج رحلة لندن المسائية تحت رقم ME203/204 مع رحلة لندن الصباحية  تحت رقم ME201/202  للفترة الممتدة من الثلاثاء 31 آذار ولغاية الأثنين 6 نيسان 2026 ضمناً بحيث تدمج برحلة واحدة تحت الرقم ME201/202 جدول مواعيدها كالتالي:
 
 
5) دمج رحلة الرياض لفترة الظهيرة تحت رقم ME422/423 مع رحلة الرياض الصباحية ME424/425 ليومي الجمعة 3 نيسان والسبت 4 نيسان 2026 بحيث تدمج برحلة واحدة تحت رقم ME424/425 وجدول مواعيدما كالتالي:
 
6) دمج رحلة باريس لفترة الظهيرة تحت رقم  ME229/230 المجدولة ليوم الاحد في 5 نيسان 2026 مع رحلة باريس الصباحية تحت رقم ME211/212 بحيث تدمج برحلة واحدة مجدولة تحت الرقم ME211/212 2026 جدول موعدها كالتالي:
 
7) دمج رحلات عمان المسائية المجدولة تحت الرقم ME312/313 للفترة الممتدة من الثلاثاء 31 آذار 2026 ولغاية الأثنين 06 نيسان 2026 بحيث تدمج مع الرحلات الصباحية المجدولة تحت الرقم ME310/311 باستثناء يومي الثلاثاء 31 آذار و السبت 3 نيسان 2026 حيث سيصار الى الغاء هاتين الرحلتين. وبالتالي يصبح جدول رحلات الشركة الى عمان:
 
8) الغاء رحلة الشركة المجدولة الى ميلانو  تحت رقم ME235/236 ليومي الأثنين بتاريخ 6 نيسان 2026 ليصار الى دمجها مع رحلة الشركة الى روما المجدولة بتاريخ الأحد 5 نيسان 2026 تحت رقم ME235/235 مع تعديل مواعيدها وفقاً للجدول التالي:
 
 
9) الغاء رحلات الشركة المجدولة الى فرانكفورت تحت رقم ME217/218 ليوم الخميس 2 نيسان والجمعة 3 نيسان والأثنين 6 نيسان 2026.

10) الغاء رحلة الشركة المجدولة الى أثينا تحت رقم ME251/252 ليوم السبت الموافق في 4 نيسان 2026.

11) الغاء رحلة الشركة المجدولة الى يريفان تحت رقم ME275/276 لأيام الثلاثاء الموافق في 31 آذار 2026 و 7 نيسان 2026.

12) الغاء رحلة العودة القاهرةبيروت للفترة الممتدة من الثلاثاء 31 آذار ولغاية الاثنين 6 نيسان 2026  تحت رقم ME307 مع اعطاء الركاب امكانية الحجز على رحلة بعد الظهر التي تقلع من القاهرة في نفس اليوم تحت رقم ME305 في تمام الساعة 13:00 بتوقيت القاهرة (عدا يوم السبت الموافق في 04 نيسان حيث تقلع في تمام الساعة 14:35 بتوقيت القاهرة).

بسبب استمرار أغلاق بعض الأجواء، تلغى رحلات الشركة الى كل من بغداد، اربيل، النجف، الكويت، الدوحة، أبو ظبي، الدمام، بالأضافة الى رحلات الشركة المسائية الى دبي ME428/429  و ME430/431 كما سيصار الى تعديل بعض مواعيد اقلاع الرحلات للفترة الممتدة من من الثلاثاء 31 آذار ولغاية الأثنين 6 نيسان 2026 بحيث يصبح جدول مواعيد رحلات الشركة للفترة الممتدة من الثلاثاء 31 آذار ولغاية الأثنين 6 نيسان 2026 وفق كالتالي:


أ‌) جدول رحلات الثلاثاء 31 آذار 2026:
 
 
 
 
ب‌) جدول رحلات الأربعاء 1 نيسان 2026:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ج‌) جدول رحلات السبت 4 نيسان 2026:
 
 
 
 
ح‌) جدول رحلات الأحد 5 نيسان 2026:
 
 
 
 
 
تعديل في سياسة عدم الحضور (No-Show)
لوحظ في الفترة الأخيرة قيام عدد من الركاب وبعض وكلاء السفر بحجز مقاعد على أكثر من رحلة في الوقت نفسه، ثم التغيب وعدم الحضور (No-Show) في اللحظة الأخيرة من دون إلغاء الحجوزات ضمن المهلة المحددة قبل موعد إقلاع الرحلة .
إن هذه الممارسات تؤدي إلى حجب المقاعد عن مسافرين آخرين، من اللبنانيين والأجانب المقيمين في لبنان، ممن هم بأمسّ الحاجة إلى السفر في هذه المرحلة الدقيقة، كما تؤثر سلبًا على قدرة الشركة على إدارة المقاعد بشكل عادل وفعّال.
يُصنّف أي إلغاء للحجز خلال 24 ساعة من موعد الرحلة كـ“عدم حضور (No-Show)، ويتم تطبيق رسم عدم الحضور تلقائيًا على جميع الوجهات. أمّا بالنسبة لوجهات أفريقيا، فيتوجب تعديل الحجز قبل 48 ساعة على الأقل من موعد الرحلة.
وعليه، تعلن الشركة عن تعديل في سياسة عدم الحضور (No-Show)، بحيث سيتم تطبيق الإجراءات المعتمدة بصرامة على أي حجز لا يتم إلغاؤه ضمن المهلة المحددة قبل موعد الإقلاع، وذلك حفاظًا على حقوق جميع المسافرين وضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للاستفادة من المقاعد المتاحة.
وبموجب السياسة المعدّلة، تم تحديد رسم عدم الحضور (No-Show) على النحو التالي:
300 دولار أميركي للدرجة السياحية.
500  دولار أميركي لدرجة رجال الأعمال.
كما تحتفظ الشركة بحق إلغاء بطاقة السفر كاملة في كلتا الدرجتين في حال عدم الحضور(No-Show) الى الرحلة.
لذا تدعو الشركة جميع الركاب ووكلاء السفر إلى الالتزام بإلغاء الحجوزات التي لا ينوون استخدامها ضمن المهل المحددة، بما يساهم في تسهيل حركة السفر وضمان العدالة والمسؤولية في خدمة جميع المسافرين.
سياسة مرونة التذاكر – في حال إلغاء الرحلة Ticket Flexibility Policy In Case of Flight Cancellation:
إعادة الحجز مجانًا في نفس المقصورة لمرة واحدة خلال مدة أسبوع من تاريخ الرحلة.
استرداد ثمن التذاكرغير المستعملة دون غرامات في حال إلغاء الرحلة.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:
- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية:  81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908
أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb  أو موقع الشركة www.mea.com.lb
يبقى الوضع متغيراً، وقد تطرأ تعديلات على جداول الرحلات في وقت قصير، لذا يُرجى من الركاب الكرام مراجعة مركز الاتصالات MEA Call Center أو الموقع الإلكتروني للشركة للاطلاع على آخر التعديلات.
 
 

