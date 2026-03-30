عن لبنان... هذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيليّ اليوم

زار جنود الجيش الإسرائيلي الجرحى في معارك في مستشفى بيلينسون، حيث التقى مصابين من لواء "غولاني" ولواء المظليين وكتيبة "ميهالم".



وخلال الزيارة، تحدث مع الجنديّ شاي لي من غولاني، الذي قال له: "يجب ألا نتوقف - هذا هو المهم".



وردّ كاتس قائلا: "لن نتوقف. نحن موجودون في ولبنان وفي كافة القطاعات. نحن ندرك تماما ما هو مطلوب. أنتم ورفاقكم تحملون الآن مسؤولية أمن على عاتقكم، وبفضلكم سنتخذ القرارات". (روسيا اليوم)

Advertisement