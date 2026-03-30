بيانٌ من وزارة الصحة: هذه حصيلة الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة على منطقة الرحاب في الضاحية الجنوبية لبيروت، أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة سبعة عشر آخرين بجروح وفق التالي: 10 لبنانيين وستة سوريين من بينهم ٤ أطفال وسيدة من الجنسية .

Advertisement