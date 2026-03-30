سلام: وحدة إدارة الكوارث ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة مستمرّة في تقديم الدعم للبلدات الصامدة

استقبل الدكتور نواف سلام مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي، الذي أطلع الرئيس على أوضاع القرى والبلدات الصامدة في ، وأهمية دعمها.



، أكد الرئيس سلام أن وحدة إدارة ، ومجلس الجنوب، والهيئة للإغاثة، مستمرة في تقديم الدعم للبلدات الصامدة في كافة أقضية الجنوب.

كما استقبل سلام وفدًا من الكنيسة الإنجيليّة برئاسة القس سامي داغر، في حضور النائب نعمة افرام ووزيرة حنين السيد، وتركّز حول كيفية التنسيق والتعاون في جهود الإغاثة.

وستقبل سلام والمدير التنفيذي لشركة دار الهندسة طلال الشاعر.