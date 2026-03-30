سلام: وحدة إدارة الكوارث ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة مستمرّة في تقديم الدعم للبلدات الصامدة

30-03-2026 | 09:42
سلام: وحدة إدارة الكوارث ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة مستمرّة في تقديم الدعم للبلدات الصامدة
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي، الذي أطلع الرئيس على أوضاع القرى والبلدات الصامدة في القضاء، وأهمية دعمها.

من جهته، أكد الرئيس سلام أن وحدة إدارة الكوارث، ومجلس الجنوب، والهيئة العليا للإغاثة، مستمرة في تقديم الدعم للبلدات الصامدة في كافة أقضية الجنوب.
 
 
كما استقبل سلام وفدًا من الكنيسة الإنجيليّة برئاسة القس سامي داغر، في حضور النائب نعمة افرام ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وتركّز النقاش حول كيفية التنسيق والتعاون في جهود الإغاثة.
 
وستقبل سلام رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة دار الهندسة طلال الشاعر.
