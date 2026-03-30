اللبنانية الأولى زارت مقر محافظة جبل لبنان في بعبدا ومركز الصليب الأحمر اللبناني في الحازمية

إستكمالا للزيارات التفقدية التي تقوم بها الأولى السيدة نعمت عون الى مراكز الاهتمام بالنازحين من مختلف المناطق، زارت قبل ظهر اليوم السيدة عون سرايا مقر محافظة جبل ، وكان في إستقبالها وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، وذلك لمتابعة سير عمل غرفة إدارة والمهام الموكلة إليها في ما يتعلق بمساعدة .وكانت الزيارة مناسبة حيت فيها السيدة عون مختلف أعضاء لجان الغرفة على ما يقومون به، والتنسيق بين مختلف أعمال العناية بالنازحين في مراكز الإيواء، وقالت: "لكم الدعاء بالعافية على كل ما تقومون به. وقد إطلعت للتو من معالي الوزيرة وسعادة المحافظ على دقة التنظيم وسرعة إدارة الشؤون الملقاة على عاتقكم في ما يتعلق بإدارة الكوارث الناجمة عن الحرب التي يتعرض لها لبنان، بطريقة علمية ومنظمة. لكم مني كل الشكر والدعاء بالصحة والسلامة لمواصلة رسالتكم. وانا اعرف ان العديد منكم يواجه عددا من التحديات لكنكم تتغلبون عليها وتواصلون بعزم وثبات الوقوف الى جانب النازحين."وختمت بالقول: "أهنئكم على الجهود الجبارة المبذولة منكم جميعا، ونتطلع الى يوم نكافئكم فيه حيث يتعرف المواطنون على وجوهكم وأهمية رسالتكم لأنكم الجنود المجهولون في خدمة أبناء الوطن الأكثر حاجة في هذه الظروف."وشارك في اللقاء قائد منطقة جبل لبنان الإقليمي العميد عبدو خليل، وممثلون عن ضمن لجنة إدارة المخاطر والكوارث، إضافة الى مشاركة مندوبين عن وزارات التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والصحة العامة والأشغال العامة والنقل.مركز الصليب الأحمروزارت السيدة الأولى بزيارة مركز اللبناني في الحازمية، حيث كان في إستقبالها رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي والأمين العام السيد كتانة، وإطلعت على سير العمل في غرفة العمليات الرئيسية، والتنسيق القائم بين مختلف القطاعات في هذا الإطار.وتوجهت السيدة عون الى العاملين في المركز من مسؤولين وإداريين ومتطوعين بالقول: "أنتم العنصر الأساسي والمثال للبنان. أنتم نموذج المواطن الفاعل في مجتمعه الذي نتطلع إليه كلنا، المواطن الذي يرى بأخيه صورة الأنسان بكل إنسانيته، من دون تمييز لا لدين ولا لطائفة ولا لإنتماء غير الإنتماء اللبناني. في النهاية، سيأتي يوم وتتوقف فيه هذه الحرب لكننا سسنستمر جميعنا مع بعضنا البعض."اضافت اللبنانية الأولى: "نحن نشد على أياديكم. فأنتم موجودن على الأرض ليس في زمن الحرب بل أيضا في أزمنة السلم، حيث تجسدون الصورة الأجمل للشباب اللبناني الذي نتطلع إليه ليبني لبنان الجديد. وقد أتيت اليوم لأحيي جهودكم وإستمراريتكم وتعبكم وتضحياتكم. ولا شك ان صلوات اللبنانيين التي تتمنى لكم الصحة والعافية كلما رأوكم ببزتكم المميزة، ترافقكم وتصونكم. ونأمل ان تكون الحرب هذه هي الأخيرة التي يمر بها لبنان."وقالت السيدة عون: "إن هذا الوطن يكبر بهمتكم وعملكم. ورئيس الجمهورية مؤمن بكم الى المنتهى، ويعتبركم صورة الخلاص التي تقنع الجميع في أعادة اللحمة بين جميع أطياف وطننا. لقد أثبتم بتعاونكم مع بعضكم البعض عمق إيمانكم بلبنان الواحد."وشارك في اللقاء، إضافة الى الدكتور الزغبي والأمين العام كتانة، نائب المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر السيد كريستيان كورتيز، ومساعد للعمليات السيد عبدالله زغيب، ومدير قطاع الإسعاف والطوارىء السيد الكسي نعمة، وعدد من المديرين والمتطوعين.