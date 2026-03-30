تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بين خطاب الكراهية وحماية المواقع الأثرية.. ماذا بحث مرقص مع وفد "اليونسكو"؟

Lebanon 24
30-03-2026 | 10:52
A-
A+
بين خطاب الكراهية وحماية المواقع الأثرية.. ماذا بحث مرقص مع وفد اليونسكو؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بحث وزير الإعلام الدكتور بول مرقص مع مدير برامج "اليونسكو" جورج عواد ووفد إعلامي، إطلاق برنامج مشترك لمكافحة خطاب الكراهية والتحريض، وأطلعه على إعداد ملف بالاعتداءات الإسرائيلية على الصحافيين لإرساله إلى مقر المنظمة في باريس.

وفي سياق متصل، أجرى الوزير مرقص اتصالاً بالمندوبة الدائمة لبعثة لبنان لدى "اليونسكو" السفيرة هند درويش، مطلعاً منها على التحرك الدولي لحماية الصحافيين. وتبلغ مرقص من السفيرة درويش عن عقد اجتماع استثنائي للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح يوم الأربعاء في 1 نيسان 2026، للبحث في تصنيف 39 موقعاً أثرياً جديداً في لبنان لتضاف إلى الـ34 موقعاً المصنفة سابقاً، ليصبح المجموع 73 موقعاً محمياً.
 
وأكد الوزير أن السفيرة ستطرح قضية الاعتداءات على الصحافيين أمام لجنة سلامة الصحافيين وحرية التعبير في المنظمة الدولية.

وزير الإعلام

منظمة الدول

الإسرائيلية

الإسرائيلي

بول مرقص

اليونسكو

إسرائيل

الصحاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24