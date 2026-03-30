بين خطاب الكراهية وحماية المواقع الأثرية.. ماذا بحث مرقص مع وفد "اليونسكو"؟

بحث الدكتور مع مدير برامج " " ووفد إعلامي، إطلاق برنامج مشترك لمكافحة خطاب الكراهية والتحريض، وأطلعه على إعداد ملف بالاعتداءات على الصحافيين لإرساله إلى مقر المنظمة في .



وفي سياق متصل، أجرى الوزير اتصالاً بالمندوبة الدائمة لبعثة لدى "اليونسكو" السفيرة هند ، مطلعاً منها على التحرك الدولي لحماية الصحافيين. وتبلغ مرقص من السفيرة درويش عن عقد اجتماع استثنائي للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح يوم الأربعاء في 1 نيسان 2026، للبحث في تصنيف 39 موقعاً أثرياً جديداً في لبنان لتضاف إلى الـ34 موقعاً المصنفة سابقاً، ليصبح المجموع 73 موقعاً محمياً.

وأكد الوزير أن السفيرة ستطرح قضية الاعتداءات على الصحافيين أمام لجنة سلامة الصحافيين وحرية التعبير في المنظمة الدولية.



