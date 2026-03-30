الحجار واللواء رائد عبد الله يبحثان الأوضاع الأمنية وتدابير الجيش وقوى الأمن

ترأس والبلديات أحمد سلسلة اجتماعات أمنية وإدارية في مكتبه، استهلها بلقاء مع لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، بحضور رئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، جرى خلاله استعراض الأوضاع الأمنية في البلاد في ظل الاعتداءات المستمرة.

وتناول الاجتماع التدابير المشتركة بين قوى الأمن والجيش اللبناني لتعزيز الانتشار الميداني وحفظ الاستقرار الداخلي، حيث شدد الوزير على تفعيل الإجراءات لمكافحة عمليات النشل والسلب، خصوصاً في العاصمة ، عبر تكثيف الدوريات وملاحقة المرتكبين.



وفي سياق متصل، بحث الوزير الحجار مع محافظ بيروت القاضي مروان عبود أوضاع مراكز الإيواء في العاصمة والاحتياجات الأمنية والميدانية لضمان سلامة الأهالي والنازحين.

كما عقد الوزير اجتماعاً دورياً "عن بُعد" مع المحافظين، جرى خلاله تقييم الأوضاع العامة في مختلف المناطق ومتابعة شؤون والخدمات المقدمة لهم في مراكز الإيواء، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.



