وزير الخارجية يعزّي إندونيسيا بمقتل جندي في اليونيفيل

كتب يوسف رجّي عبر حسابه على منصة "إكس": "أجربت اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية سوجيونو، اعربت خلاله عن تعازي الصادقة بمقتل الجندي الإندونيسي أثناء تأديته مهامه في صفوف اليونيفيل ".



أضاف: "واستنكرت بشدة الاستهداف وأثنيت على تضحيات الكتيبة وما تقدمه من جهود متواصلة مع القوات الدولية في سبيل صون الأمن والاستقرار في الجنوب، كما اعربت له عن امتنان وتقديره لهذا الدور النبيل. إن هذا الجندي الشاب يستحق لقب السلام…".

