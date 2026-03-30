في بيان.. هذا ما أعلنه الجيش بعد الاعتداء الإسرائيلي على حاجز في العامرية جنوبًا

أعلنت ، في بيان، أنه بتاريخ 30/3/2026، استشهد عسكري وأصيب خمسة آخرون بينهم ضابط إصابتُه متوسطة، نتيجة اعتداء إسرائيلي مباشر على حاجز للجيش في على طريق القليلة - صور.



وأوضحت أن هذا الاعتداء يأتي في سياق العدوان المستمر على ، وما ينتج عنه من سقوط وجرحى بين العسكريين والمدنيين.

