إثر انفجار مجهول.. قتيلان وجريحان في صفوف "اليونيفيل"!

أعلنت قوات اليونيفيل مقتل جنديين من قوات حفظ السلام وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجروح خطيرة، إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بلدة في ، في حادثة وُصفت بالمأساوية.



وأشارت إلى أن هذا الحادث يُعدّ الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، مؤكدة أنه "لا ينبغي لأحد أن يموت أثناء أداء واجبه في ".



وتقدّمت اليونيفيل بالتعازي إلى عائلات الجنديين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومعلنة فتح تحقيق لتحديد ملابسات الانفجار.



وشددت على ضرورة جميع الأطراف بالقانون الدولي، وضمان سلامة موظفي وممتلكات ، محذّرة من أن أي استهداف متعمّد لقوات حفظ السلام يُعدّ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وقرار 1701، وقد يرقى إلى جرائم حرب.



وختمت بالتأكيد أن الخسائر البشرية للنزاع باتت مرتفعة للغاية، داعية إلى وقف العنف.

