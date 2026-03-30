إثر انفجار مجهول.. قتيلان وجريحان في صفوف "اليونيفيل"!

30-03-2026 | 12:50
أعلنت قوات اليونيفيل مقتل جنديين من قوات حفظ السلام وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجروح خطيرة، إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بلدة بني حيان في جنوب لبنان، في حادثة وُصفت بالمأساوية.

وأشارت إلى أن هذا الحادث يُعدّ الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، مؤكدة أنه "لا ينبغي لأحد أن يموت أثناء أداء واجبه في خدمة السلام".

وتقدّمت اليونيفيل بالتعازي إلى عائلات الجنديين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومعلنة فتح تحقيق لتحديد ملابسات الانفجار.

وشددت على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، وضمان سلامة موظفي وممتلكات الأمم المتحدة، محذّرة من أن أي استهداف متعمّد لقوات حفظ السلام يُعدّ انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن 1701، وقد يرقى إلى جرائم حرب.

وختمت بالتأكيد أن الخسائر البشرية للنزاع باتت مرتفعة للغاية، داعية إلى وقف العنف.
مواضيع ذات صلة
ماذا كشفت "اليونيفيل" عن انفجار الجنوب اليوم؟ بيان يعلن
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب": 16 قتيلا على الأقل في انفجار بمبنى في كراتشي الباكستانية
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إنفجار يهزّ مسجداً في باكستان... وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المصلين (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": جريح إثر غارة إسرائيلية على طريق العباسية - جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 00:30:54 Lebanon 24 Lebanon 24

