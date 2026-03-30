يرتدون بزّة الجيش لعبور الحواجز!

أفاد شهود لـ" " أنّ عمليات تهريب سوريين من باتجاه ، مرورًا بحاجز المخصّص لتفتيش الباصات والسيارات، لا تزال مستمرة، رغم الإجراءات المعتمدة لمنع عبور غير المسجّلين.



وتشير المعلومات إلى أنّ هذه العمليات تشهد ارتفاعًا في قيمة المبالغ المدفوعة لأصحاب الباصات، ما يشجّع بعض السائقين على الاستمرار بها، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.



والأخطر، بحسب الشهود، هو لجوء بعض المهرّبين إلى حيلة جديدة تقوم على ارتداء بزّة عسكرية، بهدف التمويه وتجنّب التفتيش، إذ يعتقدون أنّ وجود عناصر بزيّ عسكري داخل الباص قد يمنع توقيفه أو تفتيشه.



في المقابل، أكّد عدد من أصحاب الباصات أنّهم أبلغوا الجيش بهذه المخالفات، بانتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ منها.

Advertisement