|
لبنان

الاستدراج يُحكم قبضته على الميدان

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
30-03-2026 | 13:56
الاستدراج يُحكم قبضته على الميدان
لم يكن الكمين الذي استهدف القوة الإسرائيلية المتوغلة على طريق عيترون – عيناتا مجرد ضربة موضعية، بل جاء ليُثبت مجددًا أن ما يجري في الجنوب يُدار وفق نظرية الاستدراج كخيار قتالي متكامل.

المعطيات تشير إلى أن القوة المتقدمة لم تُستهدف عند خطوط التماس الأولى، بل تُرك لها هامش حركة محسوب، قبل أن تدخل في نقطة قتل مُعدة مسبقًا، حيث جرى تفجير العبوة وإيقاعها بين قتيل وجريح. هذا النمط يعكس هندسة اشتباك قائمة على سحب العدو إلى الفخ بدل منعه من التقدم كليًا.

في هذا السياق، تتحول الجغرافيا بين القرى الحدودية، وخصوصًا المحاور الضيقة، إلى ممرات استدراج تُغلق على القوة المتوغلة لحظة دخولها، بحيث تصبح خياراتها بين الانكشاف أو الانسحاب تحت النار. وهنا، لا تكون العبوة سوى الحلقة الأخيرة في سلسلة تبدأ بالمراقبة، مرورًا بترك "وهم التقدم"، وصولًا إلى لحظة الانقضاض.

إن هذا الكمين يشكل دليلًا عمليًا على فاعلية نظرية الاستدراج، إذ لم يعد الهدف منع التوغل بحد ذاته، بل استثماره لاستنزاف القوات المهاجمة وضربها في توقيت ومكان تختارهما المقاومة بدقة. وهذا ما يعقّد أي محاولة إسرائيلية لفرض تثبيت بري، حيث تتحول كل خطوة إلى مخاطرة محسوبة قد تنتهي بكمين مشابه.

الرسالة التي يكرسها الميدان اليوم واضحة: الدخول ليس إنجازًا بحد ذاته، قد يكون بداية الوقوع في شبكة استدراج محكمة. 
وبين عيترون وعيناتا، بدا المشهد وكأنه تطبيق حي لعقيدة قتالية تُعيد تعريف المعركة، حيث يُستدرج الخصم ليتقدم… ثم يُضرب حيث لا يتوقع.
Advertisement
المصدر: خاص لبنان 24
