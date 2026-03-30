آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟

كشفت معلومات " " أنّ الزميل الشهيد حضر قبيل استشهاده بيومين إلى منطقة - قضاء في ، وهناك عمله الصحافي حيث التقط صوراً خاصة به في إطار مهنته وتغطيته.



وذكرت المعلومات أنّ سبق أن أبلغ زملاء له بأنّ الطائرات المسيرة تحلق في نطاق المكان الموجود فيه، وكأنه استشعر رقابة غير عادية.





تنسيق شعيب بين الميدان والصحافيين لم ينقطع طيلة فترة الحرب الحالية، فيما كان يواصل عملية تزويد الكثير من الإعلاميين بمعلومات حصرية من أرض الميدان، وذلك حتى قبل ساعات من استشهاده.