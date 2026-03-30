تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
3
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
لبنان
"سفير في لبنان" قد يتم اعتقاله.. خبير عسكري يوضح
Lebanon 24
30-03-2026
|
14:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً جديداً تحدث فيه عن الجدل الذي شهدهُ
لبنان
بشأن مسألة الطلب من السفير
الإيراني
محمد رضا شيباني مغادرة
بيروت
، علماً أن الأخير ما زال في لبنان.
ويرى خبراء أن إصابة السفير الإيراني السابق مجتبى أماني في حادثة انفجار أجهزة "البيجر" عام 2024، تؤكد أن غالبية الدبلوماسيين في السفارة
الإيرانية
في لبنان يتبعون للحرس الثوري، وفق ما يقول التقرير.
مع هذا، فقد تتحول أزمة السفير الإيراني إلى قطيعة في العلاقات مع
إيران
، إلا أن اصطدامها بموقف
الثنائي
الشيعي والمجلس الشيعي الأعلى يعقّد المشهد، ويجعل السفير نفسه هدفاً محتملاً لإسرائيل، كما يقولُ التقرير.
وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي، سعيد القزح إن كل شخص يتم تعيينه دبلوماسياً في السفارة الإيرانية هو ضابط في الحرس الثوري بغطاء
دبلوماسي
، وأضاف: "هذا الأمر اتضح الأسبوع الماضي عندما أعلنت
إسرائيل
اغتيال أربعة قادة في فندق بمنطقة الروشة، فيما أعلنت السفارة الإيرانية عنهم كدبلوماسيين، بينما أكدت إيران لاحقاً مناصبهم ورتبهم العسكرية".
وفي حديث عبر "إرم نيوز"، قال القزح إنَّ "
الدولة اللبنانية
أعلنت أن السفير الإيراني الجديد شخص غير مرغوب فيه، رغم أنه لم يقدم أوراق اعتماده، وبدأ يمارس مهام السفير من دون اعتماد رسمي، كما انتهت المهلة الممنوحة له للمغادرة يوم أمس 29 آذار، ولم يغادر، ليصبح مواطناً إيرانياً مقيماً على الأراضي
اللبنانية
بطريقة غير شرعية، دون أي صفة دبلوماسية".
وأشار إلى أن "السفير أصبح، مثل العديد من الحرس الثوري الموجودين في لبنان، بصورة غير شرعية، غير أن وجوده داخل السفارة لا يُمكّن الأمن من التعامل معه، أما إذا خرج، فالمرجح اعتقاله وترحيله".
مواضيع ذات صلة
هل إضافة الملح إلى القهوة يمنع الرجفة؟ خبير يوضح
Lebanon 24
هل إضافة الملح إلى القهوة يمنع الرجفة؟ خبير يوضح
31/03/2026 00:32:14
31/03/2026 00:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حزب الله" وإسرائيل.. ماذا قال خبيرٌ عسكري؟
Lebanon 24
عن "حزب الله" وإسرائيل.. ماذا قال خبيرٌ عسكري؟
31/03/2026 00:32:14
31/03/2026 00:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"إيران ستزرع الألغام".. خبير عسكري يتحدث عما تشهده المنطقة
Lebanon 24
"إيران ستزرع الألغام".. خبير عسكري يتحدث عما تشهده المنطقة
31/03/2026 00:32:14
31/03/2026 00:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير بريطاني: التضخم قد يصل إلى 3% بنهاية العام
Lebanon 24
خبير بريطاني: التضخم قد يصل إلى 3% بنهاية العام
31/03/2026 00:32:14
31/03/2026 00:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولة اللبنانية
الإيرانية
اللبنانية
دبلوماسي
الإيراني
الإمارات
إسرائيل
الثنائي
تابع
قد يعجبك أيضاً
اعتداءات إسرائيلية جنوباً وبقاعاً.. هذه آخر التطورات الميدانية
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية جنوباً وبقاعاً.. هذه آخر التطورات الميدانية
16:34 | 2026-03-30
30/03/2026 04:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:59 | 2026-03-30
30/03/2026 04:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
خريس زار ثكنة بنوا بركات في صور معزياً: العدو شرس لا يرحم
Lebanon 24
خريس زار ثكنة بنوا بركات في صور معزياً: العدو شرس لا يرحم
16:57 | 2026-03-30
30/03/2026 04:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اختتام ملف التحقيق بانفجار المرفأ.. بيان من مكتب الإعداء بـ"نقابة المحامين"
Lebanon 24
بعد اختتام ملف التحقيق بانفجار المرفأ.. بيان من مكتب الإعداء بـ"نقابة المحامين"
16:55 | 2026-03-30
30/03/2026 04:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ من تقرير يخص لبنان.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تحذيرٌ من تقرير يخص لبنان.. ماذا قال؟
16:41 | 2026-03-30
30/03/2026 04:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هدية العيد للعسكريين النازحين
Lebanon 24
هدية العيد للعسكريين النازحين
08:34 | 2026-03-30
30/03/2026 08:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجنوب.. مئات آلاف الدولارات على "الأرض"
Lebanon 24
في الجنوب.. مئات آلاف الدولارات على "الأرض"
07:56 | 2026-03-30
30/03/2026 07:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
14:16 | 2026-03-30
30/03/2026 02:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعه الصحيّ خطير... بعد إصابته بجلطة دماغيّة هذا آخر ما كُشِفَ عن حالة الفنان الشهير
Lebanon 24
وضعه الصحيّ خطير... بعد إصابته بجلطة دماغيّة هذا آخر ما كُشِفَ عن حالة الفنان الشهير
05:54 | 2026-03-30
30/03/2026 05:54:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع لافت لسعر الكيلواط... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة
Lebanon 24
إرتفاع لافت لسعر الكيلواط... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة
07:46 | 2026-03-30
30/03/2026 07:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:34 | 2026-03-30
اعتداءات إسرائيلية جنوباً وبقاعاً.. هذه آخر التطورات الميدانية
16:59 | 2026-03-30
مقدمات النشرات المسائيّة
16:57 | 2026-03-30
خريس زار ثكنة بنوا بركات في صور معزياً: العدو شرس لا يرحم
16:55 | 2026-03-30
بعد اختتام ملف التحقيق بانفجار المرفأ.. بيان من مكتب الإعداء بـ"نقابة المحامين"
16:41 | 2026-03-30
تحذيرٌ من تقرير يخص لبنان.. ماذا قال؟
16:32 | 2026-03-30
"حزب الله" يعلن عن عملياته.. هذا ما تم استهدافه
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
04:09 | 2026-03-27
31/03/2026 00:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
00:56 | 2026-03-22
31/03/2026 00:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
01:40 | 2026-03-20
31/03/2026 00:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24