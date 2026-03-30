عمليات قتل في عين الحلوة.. التصفيات بدأت؟

تسودُ أجواء من الترقب أوساط بمدينة ، وذلك إثر جريمة قتل حصلت أمس الأحد، وطالت المدعو محمد عوض، المُنتمي لتنظيم "الشباب " المُتشدّد، والمحسوب على جماعة المطلوب محمود منصور.



وتقولُ معلومات " " إنه لدى منصور متجر حلويات في الشارع التحتاني - حي المنشية داخل المخيم، مشيرة إلى أن متجر منصور كان يقع ضمن الحي الذي يقطنهُ الفنان فضل شاكر قبل أن يسلم نفسه إلى الجيش.



مسألة مقتل عوض في ، أمس، جاءت في ذروة الحرب التي يشهدها ، فيما عملية التصفية التي حصلت جاءت بعد مرور أشهر قليلة على مقتل المدعو المحمود (عبد فضة) داخل عين الحلوة، والأخير ينتمي إلى "الشباب المسلم" أيضاً.



اليوم، وفي آخر فصول التوتر، أقدم أحد المتشددين، وفق معلومات "لبنان24"، على قتل عماد جهاد الصالح، المعروف بـ"عماد السريع"، علماً أن الأخير يعتبر أيضاً من المتطرفين في



وتقول مصادر فلسطينية لـ"لبنان24" إن ما يجري في المخيم يُثبت أن هناك "عمليات تصفية" تحصل داخل عين الحلوة وتحديداً بين الجماعات المُتطرفة، متسائلة عن سبب هذه العمليات وسط الظروف الدقيقة التي يمرُّ بها لبنان.



وأكدت المصادر أنَّ التصفيات التي تحصلُ في المخيم كانت مُتوقعة، خصوصاً أنّ الذين قتلوا كانت لهم أدوار امنية سابقة داخل المخيم.

