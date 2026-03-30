جنبلاط: لوقف الحرب فوراً

استنكر رئيس " " الاستهدافات للمدنيين والجيش وقوات "اليونيفيل" والصحافة والفرق الطبية، داعياً إلى وقف فوريٍ للحرب.

وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال : "يجب الوقف الفوري لهذه الحرب التي تم توريط بها، وأن يكون للدولة فقط قرار الحرب والسلم. وأدين بشكل قاطع استهداف المدنيين والجيش واليونيفل والصحافة والاسعاف والدفاع المدني والمؤسسات المدنية، وأدين تهديد الجامعات والمستشفيات التي يجب تحييدها بالكامل".

