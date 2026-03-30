لبنان
"إنزال مُحتمل".. إسرائيل قد تدخل البقاع!
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
|
Lebanon 24
30-03-2026
|
15:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
لافتٌ كان الإنذار الذي أصدره الجيش
الإسرائيلي
لبلدات
البقاع الغربي
، حيث أمرَ بإخلائها تماماً قبل أن يشنّ هجمات عليها استهدفت مناطق عدة، مساء الإثنين.
الهجمات التي تمّت سبقها إعلانٌ "غير عادي" من الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، إذ تحدّث الأخير عن تنفيذ عملية عسكرية انطلاقاً من
جبل الشيخ
في شقه السوري باتجاه
جنوب لبنان
، في تحرّك وُصف بأنه "الأول من نوعه".
تقاطعُ الهجمات مع العملية التي تم الحديث عنها، الأحد، يوحي بأن هناك شيئاً ما قيد التحضير ميدانياً، فيما المخاوف أن تأتي "الهجمة البرية" من جبل الشيخ باتجاه
البقاع
الغربي
لقطع الطريق بين البقاع والجنوب وتحديداً عند خط
يحمر
وسحمر.
الغارات
هناك قد تكونُ تمهيداً لجعل جزء من البقاع الغربي "فارغاً" ومعزولاً، فيما تجربة الإنزال الذي حصل في النبي شيت قد تتكرّر في البقاع الغربي، وهو سيناريو لا يمكن نفيه أو استبعاده في ظلّ المخطط الإسرائيلي لتوسيع التوغل البري بطرقٍ مُختلفة، وفق ما تكشف مصادر معنية بالشأن العسكري لـ
"
لبنان24
"
.
وحالياً، فإنَّ القراءة الميدانية توحي بأنّ
إسرائيل
تسعى لاستحداث انتشار ضمن "بقع جغرافية" منفصلة، فيما الهدف أن تكون هذه المناطق خالية من السكان لإتمام عمليات ميدانية معينة. وفي حال دخلت إسرائيل جزءاً من البقاع الغربي وسط عزلها له وفي ظل خلوه من السكان، عندها ستكون عملية السيطرة على الشريان الحيوي للإمدادات اللوجستية الخاصة بـ"
حزب الله
" قد تأثرت وقُطعت بين البقاع والجنوب.
مواضيع ذات صلة
انزال اسرائيلي في بلدة سرغايا وتحركات عند الحدود في البقاع
Lebanon 24
انزال اسرائيلي في بلدة سرغايا وتحركات عند الحدود في البقاع
31/03/2026 00:32:40
31/03/2026 00:32:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الحدث: 40 غارة إسرائيلية على النبي شيت في البقاع بعد عملية إنزال جوي
Lebanon 24
الحدث: 40 غارة إسرائيلية على النبي شيت في البقاع بعد عملية إنزال جوي
31/03/2026 00:32:40
31/03/2026 00:32:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بري غير قلق من تدخل "حزب الله" في الحرب الاميركية - الايرانية المحتملة
Lebanon 24
بري غير قلق من تدخل "حزب الله" في الحرب الاميركية - الايرانية المحتملة
31/03/2026 00:32:40
31/03/2026 00:32:40
Lebanon 24
Lebanon 24
منعاً لـ"إنزال أميركي".. "ألغام إيرانية" زُرعت حول "جزيرة"!
Lebanon 24
منعاً لـ"إنزال أميركي".. "ألغام إيرانية" زُرعت حول "جزيرة"!
31/03/2026 00:32:40
31/03/2026 00:32:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
البقاع الغربي
جنوب لبنان
الإسرائيلي
جبل الشيخ
حزب الله
لبنان24
الغارات
تابع
قد يعجبك أيضاً
اعتداءات إسرائيلية جنوباً وبقاعاً.. هذه آخر التطورات الميدانية
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية جنوباً وبقاعاً.. هذه آخر التطورات الميدانية
16:34 | 2026-03-30
30/03/2026 04:34:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائيّة
16:59 | 2026-03-30
30/03/2026 04:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
خريس زار ثكنة بنوا بركات في صور معزياً: العدو شرس لا يرحم
Lebanon 24
خريس زار ثكنة بنوا بركات في صور معزياً: العدو شرس لا يرحم
16:57 | 2026-03-30
30/03/2026 04:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اختتام ملف التحقيق بانفجار المرفأ.. بيان من مكتب الإعداء بـ"نقابة المحامين"
Lebanon 24
بعد اختتام ملف التحقيق بانفجار المرفأ.. بيان من مكتب الإعداء بـ"نقابة المحامين"
16:55 | 2026-03-30
30/03/2026 04:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ من تقرير يخص لبنان.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تحذيرٌ من تقرير يخص لبنان.. ماذا قال؟
16:41 | 2026-03-30
30/03/2026 04:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هدية العيد للعسكريين النازحين
Lebanon 24
هدية العيد للعسكريين النازحين
08:34 | 2026-03-30
30/03/2026 08:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في الجنوب.. مئات آلاف الدولارات على "الأرض"
Lebanon 24
في الجنوب.. مئات آلاف الدولارات على "الأرض"
07:56 | 2026-03-30
30/03/2026 07:56:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن علي شعيب.. ماذا فعل قبل استشهاده؟
14:16 | 2026-03-30
30/03/2026 02:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعه الصحيّ خطير... بعد إصابته بجلطة دماغيّة هذا آخر ما كُشِفَ عن حالة الفنان الشهير
Lebanon 24
وضعه الصحيّ خطير... بعد إصابته بجلطة دماغيّة هذا آخر ما كُشِفَ عن حالة الفنان الشهير
05:54 | 2026-03-30
30/03/2026 05:54:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع لافت لسعر الكيلواط... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة
Lebanon 24
إرتفاع لافت لسعر الكيلواط... إليكم تسعيرة المولدات الخاصة
07:46 | 2026-03-30
30/03/2026 07:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكاتب
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان
16:34 | 2026-03-30
اعتداءات إسرائيلية جنوباً وبقاعاً.. هذه آخر التطورات الميدانية
16:59 | 2026-03-30
مقدمات النشرات المسائيّة
16:57 | 2026-03-30
خريس زار ثكنة بنوا بركات في صور معزياً: العدو شرس لا يرحم
16:55 | 2026-03-30
بعد اختتام ملف التحقيق بانفجار المرفأ.. بيان من مكتب الإعداء بـ"نقابة المحامين"
16:41 | 2026-03-30
تحذيرٌ من تقرير يخص لبنان.. ماذا قال؟
16:32 | 2026-03-30
"حزب الله" يعلن عن عملياته.. هذا ما تم استهدافه
فيديو
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة نادرة جدا للفنانة نجاة الصغيرة.. وهذا ما قالته عن حقيقة صورتها على السوشيل ميديا (فيديو)
04:09 | 2026-03-27
31/03/2026 00:32:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
Lebanon 24
بدافع الانتقام.. أب أجبر ابنه المراهق على مساعدته في بناء قنبلة ضخمة
00:56 | 2026-03-22
31/03/2026 00:32:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
Lebanon 24
هذا الفنان هو من نقل شيرين عبد الوهاب الى المستشفى.. وهذه آخر تطورات حالتها الصحية
01:40 | 2026-03-20
31/03/2026 00:32:40
Lebanon 24
Lebanon 24
