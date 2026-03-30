تحذيرٌ من تقرير يخص لبنان.. ماذا قال؟

نشر موقع "moderndiplomacy" تقريراً جديداً قال فيه إنَّ "وحدة الهشة تتصدع أكثر، وذلك في ظل حرب وحزب الله".



التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إنَّ "الصراع المُستمر بين إسرائيل وحزب الله، يدفعُ الدولة والمجتمع اللبنانيين الهشين أصلاً إلى حافة الانهيار، مُفاقماً التوترات الطائفية والانقسامات السياسية".



ويُضيف: "يرى المحللون أنَّ تجدُّد العنف، الذي أشعلته الحرب مع ، يُمثل الأزمة الأكثر زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية (1975-1990). لقد وجّهت إسرائيل تهديدات بتدمير واسع النطاق في لبنان، يُذكّر بالوضع في غزة، فيما تتفاقم الانقسامات بشأن الوضع المسلح لحزب الله، إذ يقاوم الحزب جهود نزع سلاحه".



واستكمل: "لقد تسبب الصراع في نزوح أكثر من مليون شخص، غالبيتهم من المسلمين الشيعة، من جنوب لبنان والمناطق التي يسيطرُ عليها في ، مما أدى إلى توترات في الأحياء المسيحية والدرزية وغيرها. أيضاً، أثار تدفق النازحين مخاوف لدى السلطات المحلية بشأن إيواء الأفراد الذين قد يصبحون أهدافاً للهجمات . في الوقتِ نفسه، يتزايد الخلاف الداخلي، حيث تعارض الحكومة اللبنانية، برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، الأنشطة العسكرية لحزب الله وتحث على إجراء مفاوضات دبلوماسية مع إسرائيل، مما يزيد من حدة التوترات بين الحكومة والجماعة المسلحة".



وتابع: "لقد استنكر قادة حزب الله موقف الحكومة، مشيرين إلى أوجه تشابه تاريخية مع تعاون فرنسا خلال الحرب. هذا التصعيد الخطابي يُثير مخاوف بشأن الاستقرار الداخلي، حيث حذر النائب اللبناني وائل أبو فاعور من أن الانقسامات السياسية المتزايدة قد تُشكل قنبلة موقوتة للنسيج الاجتماعي اللبناني. ومنذ تجدد الصراع في 2 آذار 2026، تم الإبلاغ عن أكثر من 1000 ضحية في لبنان، وتشير التقديرات المحلية إلى أن أكثر من خُمس السكان أصبحوا نازحين".



وأكمل: "لقد أمر الجيش بإجلاء السكان في جنوب لبنان ومناطق رئيسية أخرى، تحسباً لإنشاء منطقة أمنية تهدف إلى حماية شمال إسرائيل. أثار هذا التوجه قلقاً بين النواب المسيحيين، الذين يخشون أن يتم تهجير ناخبي حزب الله عمداً لإثارة الفتنة الطائفية. والجدير بالذكر أن ترسانة حزب الله العسكرية تفوق، على الأرجح، قدرات الجيش اللبناني، مما يُثير مخاوف من اشتباكات محتملة مع فصائل أخرى إذا استمر النزوح".



وأضاف: "تم تطبيق العديد من الاستراتيجيات الحكومية والعسكرية لإدارة أزمة النزوح، مع التركيز بشكل خاص على التدقيق الأمني للسكان الجدد في المناطق المختلطة. وعلى الرغم من الضغوط ، وجد بعض الأفراد النازحين ملاذاً مؤقتاً في أحياء ذات أغلبية مسيحية، حيث قامت المجالس المحلية بتطبيق اتفاقيات إيجار صارمة للتخفيف من المخاوف من الخطر المحتمل".



وأكمل: "لا تزال الديناميكيات السياسية الكامنة متوترة، إذ يختبر الصراع نفوذ حزب الله داخل لبنان، مما يثير تكهنات حول ميزان القوى المستقبلي بين الدولة والوجود العسكري لحزب الله. في الوقت نفسه، يشير مراقبون إلى أن التعايش الأمد بين فصائل الدولة والجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان يقترب من نهايته، ومن المرجح أن تُعيد نتائج الصراع تشكيل المشهد السياسي بشكل كبير. علاوة على ذلك، أشارت الحكومة الإسرائيلية إلى أن عملياتها العسكرية ستستمر حتى بعد انتهاء الحرب مع إيران، مما يُشكل تحديات مستمرة لأمن لبنان ووحدة دولته مع تصاعد التوترات الإقليمية".



وختم: "باختصار، يُفاقم الصراع الحالي الانقسامات الطائفية القائمة، ويُثير مخاوف من اضطرابات مدنية أوسع، ويُهدد حالة الحكم الهشة في لبنان. في الوقت نفسه، لا يزال حلّ هذه التوترات غير مؤكد، ويتوقف على التطورات السياسية الداخلية ومفاوضات السلام الإقليمية الأوسع نطاقاً التي تشمل إيران وحزب الله".

