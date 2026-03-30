خريس زار ثكنة بنوا بركات في صور معزياً: العدو شرس لا يرحم

زار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس مقر قيادة قطاع جنوب في ثكنة بنوا في صور، والتقى قائد القطاع العميد الركن نيكولاس تابت في مكتبه معزيا باستشهاد العسكريين في العامرية-صور وفي منطقة الزهراني، وقد رافق النائب خريس في زيارته الشيخ ربيع قبيسي ونائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين.





وشدّد خريس على دور في هذه المرحلة الدقيقة، وقال: أنّ "هناك قناعة راسخة بأن البلد يتعافى بالجيش"، مستحضرًا مسيرة الإمام موسى ، وصولًا إلى مواقف ، مؤكدًا أن "الجيش على حق حتى وإن أخطأ في بعض ".





وأكّد الوقوف إلى جانب بالقول: "نحن في خدمة هذا الجيش ومعكم، أن يُبعد الله هذه الأزمة الكبيرة عن البلد".





وختم خريس بالتنبيه إلى خطورة المرحلة، معتبراً أن "العدو شرس لا يرحم، واعتداءاته تطال الجميع، من الجيش إلى الطواقم الصحية والإعلاميين والمواطنين بشكل يومي"، معربًا عن أمله في أن تنتهي هذه الأزمة" قريبًا".

