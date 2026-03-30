"حزب الله" يعلن عن عملياته.. هذا ما تم استهدافه

30-03-2026 | 16:32
حزب الله يعلن عن عملياته.. هذا ما تم استهدافه
أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلة.

وقال "الحزب" إنه قصف تجمّعات لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة غدماثا، الفريز، السّدر، والمثلث في بلدة عيناتا بدفعات متكرّرة من الصليات الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة.

كذلك، قال "الحزب" إنه استهدف قوة إسرائيلية تحصلت داخل أحد المنازل في بلدة عيناتا، مشيراً إلى أن قصف المنزل تم بصاروخ نوعي.

وتحدث "الحزب" عن استهداف دبابتي "ميركافا" في عيناتا والقوزح، كما أعلن استهداف قاعدة فيلون جنوب روش بينا بمسيّرة نوعيّة.

"الحزب" قصف أيضاً تجمعاً لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة الرادار في بلدة البياضة بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة وحقّقوا إصابات مباشرة.

أيضاً، استهدف تجمعاً آخر للجيش الإسرائيلي قرب مرفأ الناقورة بمسيّرة انقضاضيّة وحقّقوا إصابات مباشرة، وقد عمل العدوّ على إخلاء الإصابات تحت غطاء دخانيّ كثيف.

واستهدف "الحزب" مستوطنة نهاريا بصلية صاروخية، كما قصف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في الكريوت شمال مدينة حيفا المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

كذلك، فجر "الحزب" عبوة ناسفة مضادة للأفراد بقوّة إسرائيليّة كانت تتحرّك على طريق عيترون باتّجاه بلدة عيناتا وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

أيضاً، فجر "الحزب" عبوات ناسفة بدبّابة ميركافا في منطقة السدر في بلدة عيناتا ما أدّى إلى تدميرها.

وف بيت ليف، استُخدم "حزب الله" قذائف التنادون، مححقاً إصابات مباشرة.
مواضيع ذات صلة
عمليات لحزب الله جنوباً.. هذا ما تم استهدافه
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 05:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يعلن عن موجة عمليات "خيبر1"
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 05:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يعلن استهداف مستوطنة ديشون بصلية صاروخية ضمن التحذير المسبق
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 05:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف "حسن سلامة" قائد قوة نصر في حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 05:31:50 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:03 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:34 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:06 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:08 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-03-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:03 | 2026-03-30
Lebanon24
16:34 | 2026-03-30
Lebanon24
22:06 | 2026-03-30
Lebanon24
22:08 | 2026-03-30
Lebanon24
16:59 | 2026-03-30
Lebanon24
16:57 | 2026-03-30
