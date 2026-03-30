"حزب الله" يعلن عن عملياته.. هذا ما تم استهدافه

أعلن " "، اليوم الإثنين، تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلة.



وقال "الحزب" إنه قصف تجمّعات لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة غدماثا، الفريز، السّدر، والمثلث في بلدة عيناتا بدفعات متكرّرة من الصليات الصاروخيّة وقذائف المدفعيّة.



كذلك، قال "الحزب" إنه استهدف قوة إسرائيلية تحصلت داخل أحد المنازل في بلدة عيناتا، مشيراً إلى أن قصف المنزل تم بصاروخ نوعي.



وتحدث "الحزب" عن استهداف دبابتي "ميركافا" في عيناتا والقوزح، كما أعلن استهداف قاعدة فيلون جنوب روش بينا بمسيّرة نوعيّة.



"الحزب" قصف أيضاً تجمعاً لجنود وآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ في منطقة الرادار في بلدة البياضة بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة وحقّقوا إصابات مباشرة.



أيضاً، استهدف تجمعاً آخر للجيش قرب مرفأ بمسيّرة انقضاضيّة وحقّقوا إصابات مباشرة، وقد عمل العدوّ على إخلاء الإصابات تحت غطاء دخانيّ كثيف.



واستهدف "الحزب" مستوطنة بصلية صاروخية، كما قصف بنى تحتيّة تتبع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في الكريوت شمال مدينة حيفا المحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.



كذلك، فجر "الحزب" عبوة ناسفة مضادة للأفراد بقوّة إسرائيليّة كانت تتحرّك على طريق باتّجاه بلدة عيناتا وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.



أيضاً، فجر "الحزب" عبوات ناسفة بدبّابة ميركافا في منطقة السدر في بلدة عيناتا ما أدّى إلى تدميرها.



وف ، استُخدم "حزب الله" قذائف التنادون، مححقاً إصابات مباشرة.



