التحقيق في انفجار المرفأ لدى النيابة العامة: 70 مدّعى عليهم في القرار الاتهامي

ختم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ القاضي ، تحقيقاته في الملف وأحاله برمته على التمييزي القاضي لإبداء مطالعته بالأساس، وإبداء رأيه وطلباته في ما يخص المدّعى عليهم الذين جرى استجوابهم منذ مطلع العام 2025 ولم يتخذ قرار بشأنهم حتى الآن. وبلغ عدد بالملف 70 شخصاً.

وكتبت" النهار": أشارت المعلومات إلى أن وصل إلى خلاصة ما حصل في الانفجار وباتت الصورة واضحة لديه، خصوصاً في ما يتعلق بمسؤولية كل شخص، وعلى هذا الأساس، حوّل الملف إلى ، وهو عبارة عن آلاف الصفحات، وستباشر بالاطلاع عليه لإبداء المطالعة وإعادته إلى البيطار ليصدر قراره الاتهامي في قضية انفجار المرفأ.

غير أن المدّعي العام التمييزي جمال سيحال على التقاعد في نيسان المقبل، ما يعني أنه لن يتمكن من إنهاء المطالعة أو قراءة الملف بأكمله، وهذا ما سيدفع إلى تقسيم الملف على قضاة التمييزية.

