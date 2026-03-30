عون يوجه كلمة متلفزة الى اللبنانيين ويطمئن إلى الوضع الداخلي

يتجه رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى توجيه كلمة متلفزة إلى اللبنانيين في الساعات المقبلة، على أن تحمل رسائل تطمينية تركّز على مواكبة أوضاع النازحين وأولوية الحفاظ على السلم الأهلي. و أشارت المصادر إلى أن الجهود الرسمية منصبّة على إنهاء حرب الآخرين على الأراضي ، ومنع تحويل إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية. وبحسب المعلومات، ستشدد الكلمة على تمسك الدولة بحصرية القرار السيادي بيد الشرعية اللبنانية، وعلى استمرار الاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة لحشد الدعم للمقاربة اللبنانية القائمة على فتح مسار تفاوضي مع يفضي إلى حل نهائي للنزاع، بما يكرّس الاستقرار طويل الأمد.

وكتبت سابين عويس في" النهار": ليس رئيس الجمهورية جوزاف عون غافلاً عن حجم القلق لدى اللبنانيين من الأفق الغامض، في ظل استمرار رفض إسرائيل الرد على المبادرة الرئاسية وتعطيل كل جهود وقف النار لإطلاق المسار السياسي للحل.

لا يكشف عون سراً عندما يقول إن الدولة لا تزال تنتظر الجواب على المبادرة، مؤكداً في المقابل رداً على تعطل المبادرات أن الأفق ليس مقفلاً بالكامل، في إشارة إلى الجهود الدبلوماسية والوساطات وآخرها المصرية، الأمر الذي يدفع الدولة إلى توجيه أولوياتها اليوم بكل مؤسساتها نحو الداخل تحت وطأة استمرار الحرب وما تخلفه من دمار ونزوح. وعند هذه النقطة يحرص الرئيس على توجيه رسالة واضحة وحاسمة بأن لا خوف على السلم الأهلي، وعلى اللبنانيين عدم الانزلاق وراء ما يسعى إليه البعض لإحداث فتنة وحرب أهلية لا أساس لها، مطمئناً إلى أن الدولة موجودة وجاهزة بكل أجهزتها وفي مقدمها الجيش الذي يقوم بدوره كاملاً في حفظ الأمن وصون الاستقرار.

يرفض عون قطعاً المقاربة القائمة على أن الدولة سقطت وفقدت الثقة بسبب فشلها في تنفيذ التزاماتها وقراراتها الحكومية، وهو ما يمكن أن يدفع الخارج ربما إلى التفاوض المباشر مع " " الذي تعلن قياداته أنه الدولة، وهو مؤمن بأن الدولة لم ولا ولن تسقط، بل تقوم بدورها وتضطلع بمسؤولياتها، ولا خوف عليها، وعلى اللبنانيين أن يثقوا بها وبمؤسساتهم الدستورية. والدولة هي المعنية بالتفاوض وهي التي تفاوض.

يستعد رئيس الجمهورية لمخاطبة اللبنانيين قريباً وطمأنتهم إلى جهوزية الدولة ومؤسساتها وأجهزتها لحماية الاستقرار الداخلي وصون السلم الأهلي. ولكن على الرغم من كلامه الواضح، وقد عبّر عنه أمس أمام "منتدى غسان سكاف الوطني"، يتعرض لانتقادات ممن لا يلمسون الواقع الذي يتحدث عنه. وهذا الأمر تعزوه مصادر سياسية إلى عمل ممنهج يعتمد على بعض الإعلام "المأجور" لضرب كل إنجاز يتحقق، حيث تستغرب هذه المصادر كيف يمكن انتقاد عدم اضطلاعها بمسؤولياتها، فيما هي الدولة الوحيدة في العالم التي تجرأت وطردت السفير على الرغم من الحرب القائمة في المنطقة. وقد شكل القرار في حق السفير الإيراني موضع تشكيك من بعض الأوساط لجهة ما إذا كانت الدولة ستذهب أبعد في تنفيذ الإبعاد. وهنا، تقول المصادر إن السفير لم يلتزم قرار الدولة ولم يغادر، لكنه سيكون عاجزاً عن القيام بأي حركة لأنه سيبقى حيث هو، من دون أي صفة دبلوماسية. وعلم أن الاتصالات لا تزال جارية من أجل احتواء ذيول عدم مغادرته، ولا سيما بين رئيسي الجمهورية والمجلس ، بعدما خلّف الموضوع نوعاً من البرودة أو الجفاء بينهما، لا يخفيه بري الذي اختلطت عليه طريقة مقاربة هذا الموضوع، ومدى صحة ما إذا كان عون مع القرار بصيغته التي صدر بها، أي الطلب من السفير المغادرة وعدم قبول اعتماده، فيما كان الكلام مع بري يقتصر على تأنيب السفير أو تنبيهه لا طرده.



Advertisement