لبنان

التوغل الإسرائيلي على اربعة محاور وهكذا يرى "حزب الله" أبعاد التقدم

Lebanon 24
30-03-2026 | 22:54
التوغل الإسرائيلي على اربعة محاور وهكذا يرى حزب الله أبعاد التقدم
كتب ابراهيم بيرم في" النهار": بعدما أعلنت إسرائيل تقدماً أحرزته قواتها في عمق المنطقة الحدودية اللبنانية، سارع "حزب الله" إلى تقديم تقرير يقوم على الإقرار بهذا التطور الميداني والإعلان أن مقاتليه الذين دافعوا عن هذه البقعة طوال نحو شهر لم يكونوا في موقع الدفاع عن جغرافيا معينة والتمسك بها، بل كانوا يخوضون معركة استنزاف للإسرائيلي.
وبذلك يكون الحزب قد بعث برسالة إلى بيئته فحواها أنه "أعاد الزمن أكثر من ربع قرن إلى الوراء، إلى الفترة التي سبقت مباشرة الانسحاب الإسرائيلي الشامل من كل الجنوب في أيار 2000 والذي تعامل معه الحزب حينها على أنه "انتصار مبين". ووفق كل التقديرات الميدانية، فإن الجيش الإسرائيلي نجح إلى الأمس في إحراز تقدم بعمق ثمانية إلى عشرة كيلومترات في العمق اللبناني على طول الحدود مع إسرائيل من الناقورة مروراً ببنت جبيل وصولاً إلى الخيام في منطقة مرجعيون، وهي بقعة تماثل إلى حد بعيد مساحة الشريط الحدودي الذي كانت إسرائيل تسيطر عليه في الفترة الممتدة من عام 1986 حتى 2000.
وحيال كل هذه التطورات، يُطرح السؤال: هل "حزب الله" كان يقدر لحظة أطلق صواريخه الستة على العمق الإسرائيلي صبيحة الثاني من آذار الجاري، إيذاناً بانطلاق مشاركته في حرب إسناد إيران، أن إسرائيل ستكتفي برد محدود، أو أنه كان يضع في حساباته احتمال عودة الاحتلال إلى الجنوب كلياً أو جزئياً؟
في تقديرات الحزب وتبريراته المستقاة من مصادر وثيقة به، أن تقدم الإسرائيلي هو حتى اليوم "غير محرز" ولا يمكن التعامل معه كأنه فتح عظيم، إذ إن إسرائيل عند احتلالها التلال الخمس الحاكمة كان موجوداً عملياً بعمق نحو ثلاثة كيلومترات داخل الجنوب، ويستنتج الحزب من كل ذلك أن لا قيمة للتقدم الحالي ولا يمكن اعتباره تحولاً في مسار المواجهة، وواقع الحال بالنسبة إليه، فهو يسمح لمجموعاته المنتشرة هناك وعلى طول الحدود بالحركة والمبادرة والفعل، خصوصاً أن هذه المجموعات ما زالت قادرة على إطلاق الصواريخ ومهاجمة القوات المتقدمة والحيلولة دون ثباتها، وهو في العلم العسكري يسمى استنزافاً، ولا سيما أن مجموعات الحزب معدة أصلاً لمثل هذا الوضع، وهو يناسبها حالياً كما كان مناسباً لها قبل عام 2000.

وكتب عباس الصباغ في" النهار": تكثيف الغارات الحربية على البلدات الجنوبية ولا سيما في أقضية بنت جبيل وصور والنبطية ومرجعيون، وصولاً إلى حاصبيا، إضافة إلى القصف المدفعي على بلدات النسق الثاني والثالث، هدفهما الوصول إلى أبعد نقطة من الحدود وخصوصاً نهر الليطاني.
لم يعد خافياً أن الهدف الإسرائيلي هو توسيع المنطقة العازلة التي سبق أن أقامها بالنيران بعد بدء سريان اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني 2024، فتلك المنطقة امتدت على طول الحدود من الناقورة غرباً إلى شبعا شرقاً، وخلال 15 شهراً منع جيش الاحتلال معظم سكان بلدات الحافة الأمامية من العودة أو حتى إزالة ركام منازلهم المدمرة.
أما اليوم بعد توسيع العدوان، فبات الهدف توسيع هذه المنطقة سواء بالتقدم المباشر أو تثبيت نقاط عسكرية في الممرات المؤدية إلى الليطاني.
يشير العميد المتقاعد بهاء حلال إلى أن التوغل الإسرائيلي داخل جنوب لبنان انتقل من نمط الردع الناري إلى محاولة فرض واقع ميداني مباشر، للسيطرة على الجغرافيا استراتيجياً، من خلال إنشاء منطقة عازلة عميقة تمتد من الشريط الحدودي حتى تخوم نهر الليطاني.
أما ميدانياً، فيشير حلال إلى أن "التقدم لم يعد محصوراً بالحدود، بل وصل إلى عمق قرى سهل مرجعيون ومحيط الطيبة والخيام، والممرات الطبيعية في اتجاه الليطاني، ويعكس التوغل الإسرائيلي داخل جنوب لبنان أيضاً تحولاً من سياسة الاحتواء والردع إلى محاولة فرض واقع ميداني مباشر، عدا عن إدخال وحدات مدفعية إلى داخل الأراضي اللبنانية، بما يدل على أن الجيش لم يعد يكتفي بالقصف عن بعد، بل يسعى إلى تثبيت تموضع ناري داخل الجغرافيا نفسها". لكن ذلك التقدم يترافق مع استمرار استهداف المقاومة لتجمعات جيش الاحتلال في أكثر من بلدة، فضلاً عن اشتباكات وصلت إلى مارون الراس للمرة الأولى منذ عام 2024.    
مواضيع ذات صلة
توغل اسرائيلي في جنوب لبنان عبر اربعة محاور
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 10:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله": اشتبكنا مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة الظهيرة في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 10:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24
توغل اسرائيلي تكتيكي و"عقدة الخيام" لقطع خطوط إمداد "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 10:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24
التعديل الوزاري مؤجّل وسلام يرى فرصة لاخراج "حزب الله"من الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
31/03/2026 10:00:07 Lebanon 24 Lebanon 24

