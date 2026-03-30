تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مشاورات أساسها عدم كسر القرار بشأن شيباني

Lebanon 24
30-03-2026 | 23:03
A-
A+
مشاورات أساسها عدم كسر القرار بشأن شيباني
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب عمر البردان في" اللواء": وجه رئيس الجمهورية جوزاف عون رسالة حازمة إلى من يحاولون العبث بالاستقرار الداخلي، في تأكيده أن اليد التي ستمتد إلى السلم الأهلي ستقطع . وهذا مؤشر إلى أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي مع محاولات ضرب الوحدة الداخلية، في ظل تزايد الاحتقان الطائفي والمذهبي، بعد ارتفاع أعداد النازحين بشكل غير مسبوق في مختلف المناطق اللبنانية، وما تسبب به من توترات، وما أشاعته من أجواء سلبية أرخت بثقلها على المشهد الداخلي في الأيام الماضية . وهذا ما دفع قيادات سياسية إلى الطلب من الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية في بيروت وضواحيها، خوفاً من أي انفلات أمني قد يترك تداعياته على السلم الأهلي، في ظل مرحلة شديدة التعقيد، ومع تزايد حالة الاحتقان والهيجان الطائفي. وعلم أن قيادة الجيش بعثت برسائل إلى من يعنيهم الأمر، أنها لن تتهاون مع أي محاولة لزعزعة الاستقرار الأمني، وأخذ الأمور إلى مكان لا يريده بقية اللبنانيين مهما كلف الأمر .
وسط هذه الأجواء، وفيما أكدت إيران أن سفيرها في بيروت محمد رضا شيباني، لن يغادر لبنان، في تحد صريح لقرار وزارة الخارجية، فإن مشاورات بدأت في أكثر من اتجاه من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة، لا يكسر قرار لبنان السيادي أولاً وأخيراً، سيما وأنه من وجهة نظر جمهور واسع من معارضي "حزب الله" على الساحة اللبنانية، أن لبنان دفع أثماناً باهظة بسبب ممارسات جماعات إيران بحق لبنان واللبنانيين . وهذا ما ظهر بوضوح من خلال توريط لبنان في حروب عبثية وفق التوقيت الإيراني، وهو ما يرفضه جميع اللبنانيين الذين يطالبون "الحزب" الالتزام ، بقرارات الحكومة اللبنانية بشأن حصرية السلاح، سعياً لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بواسطة الجيش اللبناني والقوى الأمنية . وبالتالي كف يد إيران عن التدخل في شؤون لبنان الداخلية، ودعم فريق محدد من اللبنانيين على حساب مصلحة الدولة والمؤسسات الرسمية. 
وكتب غسان حجار في" النهار": إذا كان لبنان لا ينتظر تعليقاً إسرائيلياً يزيد منسوب التحريض والاحتقان الداخليين، ولا تأكيداً سافراً من الخارجية الإيرانية لعدم التزام القانون وتحدي منطق الدولة، فإنه لا بد من السؤال هل تريد طهران التعامل مع لبنان كدولة، أو تريده باستمرار ساحة لمعاركها، وموطناً لحرسها الثوري، ضاربة عرض الحائط سيادته على أراضيه، ومدّعية في الوقت عينه مساعدته لتحقيق تلك السيادة، علماً أن السيادة لا تتجزأ، أياً تكن هوية المنتهك؟
اليوم، بات السفير الإيراني المعيّن في بيروت مقيماً بطريقة غير قانونية، ولا يملك أي حصانة. صحيح أن قوى الأمن الداخلي لن تتحرك من تلقائها للقبض عليه، ولا يمكنها ذلك على أرض السفارة التي تتمتع بحصانة كغيرها من السفارات، لكن المؤكد أن مغادرة السفير ذات يوم قد تعرضه للتوقيف في المطار، أو في الحالة القصوى، بعد تسوية وضع الخروج، كما كل الأجانب، تمنع عودته إلى البلاد لاحقاً. يشرح رئيس دائرة الدراسات السياسية والدولية في الجامعة اللبنانية - الأميركية الدكتور عماد سلامة لـ "النهار" أنه "في حال عدم امتثال السفير الإيراني لقرار مغادرة لبنان ضمن المهلة المحددة، فإن وضعه القانوني سيتغير جذرياً. ستقوم وزارة الخارجية اللبنانية بسحب الاعتراف الدبلوماسي به أو إلغائه (de facto) ما يعني عملياً إبطال تأشيرته الدبلوماسية وتحويل إقامته إلى غير قانونية، وبالتالي يصبح خاضعاً للقوانين اللبنانية".
لعل لبنان كان الأجرأ في قرارات لم تجرؤ عليها دول عربية عدة تتعرض للاعتداءات الإيرانية اليومية. وبدل أن تلجأ طهران إلى تسوية العلاقة مع لبنان، إذ بها تعمّق الأزمة معه ومع كل الدول العربية، وتزيد التباعد، مراهنة على مفاوضات مع "أميركا - الشيطان الأكبر" كما تصفها، لتحقيق مكاسب على حساب الدول العربية وشعوبها مجدداً، ومتجاهلة كل المواقف العدائية من الإدارة الأميركية، ومحوّلة عداءها إلى الأقربين، إذ تمعن في ضرب كل النماذج الناجحة في المنطقة، خصوصاً لبنان والإمارات والكويت وغيرها.
وزارة الخارجية

في الجامعة

الدولة على

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:57 | 2026-03-31
Lebanon24
02:45 | 2026-03-31
Lebanon24
02:30 | 2026-03-31
Lebanon24
02:25 | 2026-03-31
Lebanon24
02:15 | 2026-03-31
Lebanon24
02:09 | 2026-03-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24